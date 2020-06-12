شيماء سيف تخوض أولى بطولاتها الدرامية .. تفاصيل

تخوض شيماء سيف اولى بطولاتها المطلقة فى عالم الدراما التليفزيونية من خلال مسلسل جديد من نوعية اعمال الـ45 حلقة ويحمل اسم مؤقت "بالقوة" ومن المقرر بدء التحضيرات الخاصة بالعمل خلال الاسابيع المقبلة واختيار الفنانين المشاركين فى البطولة تمهيدا لبدء التصوير وعرضه فى احد المواسم المقبلة





ومن المقرر تقديم "بالقوة" على طريقة دنيا سمير غانم فى مسلسلها الاخير "بدل الحدوتة 3"،من خلال ثلاثة قصص كل واحدة من 15 حلقة على ان يكتب القصة الاولى السيناريست أحمدى محمدى والثانية السيناريست أمين جمال وجارى اختيار مؤلف للثالثة، وتم الاستقرار على المخرج وليد الحلفاوى لتولى مهمة إخراج العمل.





وتعتمد قصص المسلسل على الطابع الكوميدى ويقوم بالبطولة شيماء سيف وعمرو وهبة وعدد آخر من الفنانين، على أن تتم الاستعانة بعدد من ضيوف الشرف فى كل قصة ويجرى الاستقرار على الأسماء وترشيحهم قبل بدء التصوير.





وفى سياق آخر تشارك شيماء سيف كضيفة شرف فى فيلم "العنكبوت" مع أحمد السقا والنجمة منى زكى وإخراج أحمد نادر جلال، والمقرر استكمال تصويره خلال الأسابيع المقبلة حيث يتبقى فيه أيام معدودة ويتم الانتهاء منه نهائيًا، بينما كانت آخر أعمال شيماء سيف فى الدراما مسلسل "الزوجة 18" مع حسن الرداد وإخراج مصطفى فكرى فى شهر رمضان قبل الماضى.



