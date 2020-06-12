هدد بإعادة القيود على الحركة.. نتنياهو يحذر من موجة كورونا ثانية

حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، من أن تؤدي الزيادة الجديدة في أعداد المصابين بفيروس كورونا، إلى إعادة فرض القيود على الحركة، اذا استمرت هذه الزيارة في الارتفاع.









وكانت وزارة الصحة الإسرائيلية أعلنت تسجيل عشرات الإصابات بفيروس كورونا بشكل يومي، وسط مخاوف من أن تكون الموجة الثانية لتفشي الفيروس في إسرائيل.









وتأتي هذه الزيادة بعد إلغاء قيود سابقة تم فرضها لمكافحة انتشار الفيروس، فيما شدد نتنياهو على ضرورة "الحفاظ على التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات وغسل الأيدي".









وأفادت وزارة الصحة الإسرائيلية الخميس بتسجيل 106 إصابات بفيروس كورونا، ليصبح إجمالي عدد الإصابات التي تم رصدها في البلاد 18461، بينها 15214 حالة شفاء.