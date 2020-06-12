أخبار الرياضة السعودية .. إصابة حارس الوحدة بفيروس كورونا .. لفتة إنسانية من السومة تجاه ناديه السابق في سوريا

ضمن الإجراءات الاحترازية استعدادًا لاستئناف النشاط الرياضى

- أعلن نادي النصر السعودي عن إجراء الكشف الذاتي على اللاعبين والطاقم الإداري والفني خلال الفترة المقبلة،