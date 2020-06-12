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رياضة

أخبار الرياضة السعودية .. إصابة حارس الوحدة بفيروس كورونا .. لفتة إنسانية من السومة تجاه ناديه السابق في سوريا

الجمعة 12/يونيو/2020 - 07:01 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من أخبار الرياضة السعودية التي نرصد لكم أبرزها فيما يلي..


- كشف أحمد إسماعيل المازني مدرب أحمال فريق اتحاد جدة السابق، سبب وقوع فهد المولد نجم الاتحاد في فخ المنشطات.


- أعلن نادي النصر السعودي عن إجراء الكشف الذاتي على اللاعبين والطاقم الإداري والفني خلال الفترة المقبلة، ضمن الإجراءات الاحترازية استعدادًا لاستئناف النشاط الرياضى

- تبرع المهاجم السوري عمر السومة لاعب الأهلي السعودي إلى ناديه السابق الفتوة السورى، بمبلغ 13 مليونا و500 ألف ليرة أى ما يعادل 500 ألف جنيه، لدعم فريقه السابق والوقوف بجانبه في الأزمة التي يواجهها خلال الفترة الأخيرة.


تعرض حسن مؤمنة حارس فريق الوحدة السعودي، للإصابة بفيروس كورونا المستجد ليتم نقله إلى العزل الصحي بأحد مستشفيات المملكة لتلقي العلاج.
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