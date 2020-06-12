تسبب أكسدة الدم.. طبيبة تحذر من الإفراط في تناول الفيتامينات.. فيديو

قالت الدكتورة نادية حمدى، رئيس قسم الكيمياء بكلية صيدلة عين شمس: إن فترة التعايش مع فيروس كورونا تعتمد فى المقام الأول على تطبيق أسس التباعد الإجتماعى، وارتداء الكمامة الطبية.





وحذرت رئيس قسم الكيمياء بكلية صيدلة عين شمس، خلال استضافتها ببرنامج صباح الخير يا مصر، من الإكثار من تناول الفيتامينات بكثرة دون استشارة الطبيب خاصة وأنها تترسب فى الجسم وتسبب الأكسدة فى الدم.





وأشارت إلى أن تقوية الجهاز المناعى يتم عن طريق عن شرب المياه بمعدل 3 لتر يوميأ، والنوم عدد ساعات متواصل إضافة لتناول الفيتامينات وممارسة الرياضة.





وطالبت رئيس قسم الكيمياء بالبعد عن الانسياق وراء الشائعات الخاصة باكتناز الأدوية وشرائها دون استشارة الطبيب خاصة وأن الفرد لا يستطيع تحديد الجرعات المناسبة الطبية .





وتابعت الدكتورة نادية حمدى ، رئيس قسم الكيمياء بكلية صيدلة عين شمس أنه يجب تغيير الكمامة الطبية والجوانتى بصفة مستمرة تجنبأ لاستقرار أى فيروسات عالقة على سطحهم الخارجى .







