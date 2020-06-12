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منوعات

عنصرية لا تنتهي.. بريطانية تبصق في وجه رجل آسيوي وتركله في رأسه.. شاهد ما حدث

الجمعة 12/يونيو/2020 - 09:18 ص
صدى البلد
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احمد شريف

ألقت السلطات البريطانية، القبض على امرأة بتهمة الإعتداء العنصري، بعد أن ظهرت في لقطات مروعة لها، وهي تبصق في وجه رجل آسيوي وركل الكلب الذي يصاحبه في رأسه خلال سيره معه بأحد الحدائق البريطانية.


وبحسب صحيفة" ديلي ميل البريطانية، يظهر المقطع المؤلم، الذي تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي، سيدة بالغة من العمر 51 عامًا وهي تمشي نحو رجل ذات أصول آسيوية، وتحاول البصق على وجهه مرتين في منطقة هوب مور، بمقاطعة يوركشاير البريطانية، في حوالي الساعة 8.10 مساء يوم الثلاثاء.


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وظهرت السيدة العنصرية أيضًا عبر الفيديو المصور لها،ووهي تواصل السخرية من الرجل الآسيوي بينما كان يمشي بعيدا عنها، لتقوم المرأة بعد ذلك بركل كلب الرجل في وجهه، قبل أن ينفجر الرجل غضبا فيها.


خلال المقطع ، اقتربت المرأة ، التي شوهدت وهي ترتدي سترة مخططة وسروال أسود وقبعة داكنة ، من ممشى الكلب ويبدا وكأنها   تسخر من الرجل الآسيوي بشدة.


وبعد أن سخرت السيدة العنصرية، من الرجل الآسيوي، بصقت في وجهه و تتبعته إلى الحديقة في محاولة للبصق عليه مرة اخرى.


ولم تكتفي السيدة العنصرية بهذا الأمر بينما أقدمت على ركل وجهه الكلب الذي كان يصحبه الرجل الآسيوي في الحديقة، لينفجر الرجل بعدها من الغضب، ويدفع السيدة العنصرية إلى الأرض في ذهول المارة المتواجدين في موقع الحادث.



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