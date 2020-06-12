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محافظات

شفاء 25 حالة.. 10 متعافين من كورونا يغادرون مستشفى صدر الإسماعيلية

الجمعة 12/يونيو/2020 - 01:40 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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انجي هيبة
غادر 10 مصابين بفيروس كورونا، مستشفى صدر الإسماعيلية، بعد خضوعهم للعلاج خلال فترة تواجدهم في الحجر الصحي.

وتبين تحسن حالتهم وبسحب عينات منهم أثبتت النتائج اختفاء فيروس كورونا المستجد به.

وارتفع حالات التعافى من المستشفى منذ تحويله للعزل الصحى فى الأول من الشهر الجارى، إلى 25 حالة.

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مستشفى الصدر بالإسماعيلية، ثانى مستشفى للعزل فى المحافظة بعد مستشفى أبو خليفة، لاستقبال مصابى فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى بيت الشباب الدولى على بحيرة التمساح والتى تم تخصيصها بطاقة 55 سرير، لاستقبال الحالة المصابة بكورونا والتى يتم تحويلها من مستشفى العزل، بعد تطبيق البروتوكولات العلاجية.


ويتم تحويل الحالات إلى بيت الشباب، بعد تماثلهم للشفاء، واستقرار حالتهم، ليستمر أيام قليلة قبل إجراء تحليل للتأكيد من شفائهم التام من كورونا.
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