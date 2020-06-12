AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أصل الحكاية

حلق ذهب وباقة ورد هدية.. الإعلامية السعودية روزانا اليامي: ارتداء الحجاب أجمل قرار اتخذته

الجمعة 12/يونيو/2020 - 02:02 م
روزانا اليامي بالحجاب
روزانا اليامي بالحجاب
Advertisements
محمود نوفل
روزانا اليامي إعلامية سعودية ذاع صيتها في الأونة الأخيرة علي مواقع التدوينات القصيرة تويتر بعدما قررت إرتداء الحجاب حيث ظهرت به لأول مرة عبر حسابها الرسمي بتطبيق سناب شات الأمر الذي أثار فرحا وسعادة في نفوس متابعيها.

عن قناعة تامة وإيمان قوي تلك كانت الرسالة التي وجهتها الإعلامية السعودية عقب إرتداء الحجاب حيث قالت : اجمل القرارات التي تتخذها فجأة بقناعة عظيمة وإيمان كبير ".

حلق ذهب وباقة من الورود ..هدية حصلت عليها الإعلامي روزانا اليامي عقب إعلانها ارتداء الحجاب ولكن دون ان تُفصح عمن ارسل تلك الهدية الغالية التي اثارت إعجاب الإعلامية السعودية.

وكانت الاعلامية السعودية قد إنقطعت فترة طويلة عن متابعيها علي موقع التدوينات القصيرة تويتر  حيث قالت " بعد انقطاع طويل اعود الي تويتر.

وطوال الفترة الماضية اثير الجدل حول الإعلامية السعودية بعدما ظهرت لها صورة قيل أنها لجنينها بعد الإجهاض حيث نفت ان تكون الصورة المتداولة لها.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لم تحترم الخوف والحزن بسبب كورونا.. قصة لمياء عبدالعزيز الناشطة السعودية المثيرة للجدل

أخبار الفن.. نجمة شهيرة تكشف واقعة التحرش بها.. ياسمين الخطيب ترتدي الحجاب.. وإليسا: أنا مسيحية

النجوم والمخدرات.. وفاة إعلامية شهيرة بجرعة زائدة وضبط مشاهير الحشيش في شقة دبي

هل تبرأت حنان ترك من أفلامها قبل الحجاب ؟

ترشيحاتنا

عودة نارية.. ميلان في مهمة صعبة أمام يوفنتوس بكأس إيطاليا.. الليلة

ننشر أسعار الدواجن والبيض اليوم الجمعة ١٢-٦-٢٠٢٠

فيديوجراف.. لماذا ظهرت دنيا سمير غانم مع الأميرة ديانا؟

في عيد ميلاده.. محمد عبده يكشف حقيقة إصابته بفيروس كورونا

تستمر أسبوعين.. 4 أسباب وراء إجازة مدرب الأهلي في سويسرا

وزير الإسكان : الأحد 21 يونيو.. بدء تسليم 624 وحدة سكنية بمشروع "دار مصر" بالقاهرة الجديدة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالبرتقالي القصير.. مي عمر تبهر متابعيها في أحدث ظهور

نام كويس وابعد عن التدخين.. 5 نصائح للرجال قبل سن الأربعين

أستون مارتن تكشف عن فانتاج موديل 2020.. صور