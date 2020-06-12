حلق ذهب وباقة ورد هدية.. الإعلامية السعودية روزانا اليامي: ارتداء الحجاب أجمل قرار اتخذته

روزانا اليامي إعلامية سعودية ذاع صيتها في الأونة الأخيرة علي مواقع التدوينات القصيرة تويتر بعدما قررت إرتداء الحجاب حيث ظهرت به لأول مرة عبر حسابها الرسمي بتطبيق سناب شات الأمر الذي أثار فرحا وسعادة في نفوس متابعيها.



عن قناعة تامة وإيمان قوي تلك كانت الرسالة التي وجهتها الإعلامية السعودية عقب إرتداء الحجاب حيث قالت : اجمل القرارات التي تتخذها فجأة بقناعة عظيمة وإيمان كبير ".



حلق ذهب وباقة من الورود ..هدية حصلت عليها الإعلامي روزانا اليامي عقب إعلانها ارتداء الحجاب ولكن دون ان تُفصح عمن ارسل تلك الهدية الغالية التي اثارت إعجاب الإعلامية السعودية.



وكانت الاعلامية السعودية قد إنقطعت فترة طويلة عن متابعيها علي موقع التدوينات القصيرة تويتر حيث قالت " بعد انقطاع طويل اعود الي تويتر.



وطوال الفترة الماضية اثير الجدل حول الإعلامية السعودية بعدما ظهرت لها صورة قيل أنها لجنينها بعد الإجهاض حيث نفت ان تكون الصورة المتداولة لها.

