AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

آمال ماهر تتصدر تويتر تزامنا مع عرض حفلها بالأهرامات

الجمعة 12/يونيو/2020 - 10:54 م
امال ماهر
امال ماهر
Advertisements
محمد بدران
تصدرت النجمة امال ماهر قائمة الأكثر تداولا وتعليقا على موقع التغريدات الشهير "تويتر"، وذلك تزامنا مع حفلها المقام بمسرح الصوت والضوء في منطقة الأهرامات، والمذاع على قناة mbc مصر.

ودشن محبو وجمهور امال ماهر هاشتاجا يحمل اسمها تضمن العديد من الصور والفيديوهات من الحفل، كما حصد الكثير من التعليقات المميزة والإشادات الواسعة بالحفل.

بدأ حفل النجمة آمال ماهر مباشرة مساء اليوم الجمعة من أمام الأهرامات في مصر بقيادة المايسترو هاني فرحات وذلك علي الهواء وبدون جمهور.

ويُبثّ الحفل حصريًا عبر منصة "شاهد "VIP و"MBC مصر"، وقد حرصت على قراءة رسائل جمهورها عبر البث المباشر، وغنت للراحلة وردة "وعملت إيه فينا السنين".

وتؤدي آمال ماهر مختارات من أغنياتها ومجموعة من الأعمال الغنائية لكبار المطربين التي أبدعت في أدائها خلال مسيرتها الفنية، إضافة إلى باقة من أغنياتها الجديدة ومنها: "اللي قادرة"، وهي المقدمة الغنائية لمسلسل "ليه لأ" الذي انطلق عرضه أخيرًا على "شاهد VIP"، من كلمات نادر عبدالله والحان وتوزيع خالد عز.




Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

آمال ماهر تحيى حفلا أمام الأهرامات بدون جمهور.. تفاصيل

أمال ماهر تروج لحفلها بالأهرامات.. الجمعة

كيف يمكنك مشاهدة حفل أمال ماهر بالأهرامات.. الجمعة

كيف يمكن مشاهدة حفل وائل كفوري غدا؟

3 حفلات غنائية منتظرة.. وائل كفوري الخميس ومسار إجباري الإثنين.. وعودة لـ أمال ماهر يوم الجمعة

أول حفل مباشر بدون جمهور.. آمال ماهر تغنى أمام الأهرامات غدا

ترشيحاتنا

القصة الكاملة لـ أزمة بنات شريف منير على السوشيال ميديا

"التأمين الصحي" تحذر من تحصيل رسوم لعلاج كورونا أو رفض الحالات

أخصائي وبائيات: الانتهاء من مرحلتين بشأن لقاح لـ كورونا والنتائج مبشرة

كشف ألاعيب أردوغان.. شيخة من الأسرة الحاكمة بالكويت توجه رسالة للرئيس السيسي بشأن ليبيا

بملابس البحر.. عائشة بن أحمد تستمتع بالصيف في حمام سباحة.. شاهد

نجل متوفاة بكورونا: الدنيا اتقلبت لما اكتشفت تبديل جثمان والدتي بجثة رجل.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أكثر دواء فعال فى علاج كورونا.. كل ما تريد معرفته عن "أفيفافير"

بدون كيماويات.. 4 حيل طبيعية للتخلص من آلام المفاصل فى أقل وقت

الثانوية العامة في زمن كورونا.. لايف كوتش تتطوع بجلسات مجانية لتأهيل الطلبة.. شاهد