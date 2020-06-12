آمال ماهر تتصدر تويتر تزامنا مع عرض حفلها بالأهرامات

تصدرت النجمة امال ماهر قائمة الأكثر تداولا وتعليقا على موقع التغريدات الشهير "تويتر"، وذلك تزامنا مع حفلها المقام بمسرح الصوت والضوء في منطقة الأهرامات، والمذاع على قناة mbc مصر.





ودشن محبو وجمهور امال ماهر هاشتاجا يحمل اسمها تضمن العديد من الصور والفيديوهات من الحفل، كما حصد الكثير من التعليقات المميزة والإشادات الواسعة بالحفل.





بدأ حفل النجمة آمال ماهر مباشرة مساء اليوم الجمعة من أمام الأهرامات في مصر بقيادة المايسترو هاني فرحات وذلك علي الهواء وبدون جمهور.





ويُبثّ الحفل حصريًا عبر منصة "شاهد "VIP و"MBC مصر"، وقد حرصت على قراءة رسائل جمهورها عبر البث المباشر، وغنت للراحلة وردة "وعملت إيه فينا السنين".





وتؤدي آمال ماهر مختارات من أغنياتها ومجموعة من الأعمال الغنائية لكبار المطربين التي أبدعت في أدائها خلال مسيرتها الفنية، إضافة إلى باقة من أغنياتها الجديدة ومنها: "اللي قادرة"، وهي المقدمة الغنائية لمسلسل "ليه لأ" الذي انطلق عرضه أخيرًا على "شاهد VIP"، من كلمات نادر عبدالله والحان وتوزيع خالد عز.















