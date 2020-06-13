AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

تطاول من مجلة قومية يستوجب المساءلة.. الكنيسة الأرثوذكسية تستنكر وضعها في خانة واحدة مع الإخوان

السبت 13/يونيو/2020 - 12:17 ص
الكنيسة الأرثوذكسية
الكنيسة الأرثوذكسية تستنكر وضعها في خانة واحدة مع الإخوان
Advertisements
استنكرت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، ما وصفته بتطاول إحدى المجلات القومية، - في إشارة الي مجلة رزواليوسف -، دون أن تسميها، على الكنيسة الوطنية. 

وقالت الكنيسة في بيان لها اليوم ان التطاول جاء في شخص أحد أساقفتها، حيث وضعت صورته على غلافها أسوة بصورة أحد خائني الوطن.

وأكدت الكنيسة في البيان الصادر عن القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن ما ارتكبته المجلة لا يعتبر تحت مجال حرية التعبير، بل هو إساءة بالغة وتجاوزًا لا يجب أن يمر دون حساب من الجهة المسؤولة عن هذه المجلة.

وأوضح المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أن مثل هذه الأفعال غير المسؤولة سوف تجرح السلام المجتمعي في وقت نحتاج فيه كل التعاون والتكاتف في ظل الظروف الراهنة.

وأكد القس بولس حليم، أن الكنيسة تنتظر رد الاعتبار الكامل مع احتفاظها بالحق القانوني في مقاضاة المسؤول عن ذلك.

وكان العدد الجديد من مجلة روزاليوسف الأسبوعية وضعت صورة الأنبا رافائيل أسقف كنائس وسط القاهرة، بجوار مرشد الإخوان محمد بديع المحكوم عليه في قضايا تتعلق بالإرهاب، وقد ساوت المجلة بين الطرفين في أمور تتعلق بإثارة الفتنة.
تطاول من مجلة قومية يستوجب المساءلة.. الكنيسة الأرثوذكسية تستنكر وضعها في خانة واحدة مع الإخوان
تطاول من مجلة قومية يستوجب المساءلة.. الكنيسة الأرثوذكسية تستنكر وضعها في خانة واحدة مع الإخوان
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الأنبا رافائيل: شعب الكنيسة ممنوع من التجمعات وليس من الصلاة

المتحدث باسم الكنيسة الأرثوذكسية ينشر مجلة "الكرازة" إلكترونيا على صفحته بـ "فيس بوك"

المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكية يتحدث عن الاحتفال بعيد القيامة من المنزل.. فيديو

الكنيسة الأرثوذكسية: لا قرارات أو توصيات بخصوص فتح الكنائس حتى الآن

البابا تواضروس يرأس عشية الاحتفال بعيد القديس مار مرقس بدون حضور شعبي

الأنبا رافائيل يستكمل "درس الكتاب" بدون حضور شعبي

ترشيحاتنا

بعد إعلان خطوبتها .. 10 صور تبرز أناقة وجمال ابنة أصالة نصري

مجلة فرنسية تتوِّج خليفة حفتر وملك الأردن بلقب بطل الشجاعة السياسية

ضربوا الأطباء وكسّروا الأجهزة.. التفاصيل الكاملة لـ تعدى أهالي متوفى بـ كورونا على طاقم مستشفى القناطر

خبير ملكي يزعم.. فيروس كورونا أنهى حكم ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية.. لهذه الأسباب

بعد أيام من عيد ميلادها.. شابة عشرينية تلقى مصرعها خلال مشاجرة على "كلب"

لجنة مكافحة كورونا: بلازما المتعافين لا تصلح للجميع .. ونصل لذروة الإصابات هذا الشهر

AdvertisementS

منشور مؤثر.. أول تعليق من ابنة رجاء الجداوي بعد إيجابية المسحة الثانية

فيروس كورونا في مصر.. الإصابات تتجاوز الـ 40 ألفا و1422 وفاة

متى يختفي فيروس كورونا؟.. فاروق الباز يرد

طبيب يحدد شرطا واحدا لانتقال عدوى كورونا من المصابين للأصحاء.. فيديو

حميات إمبابة تعلن الوصول لذروة انتشار فيروس كورونا.. فيديو

شاهد.. مستشفيات روسيا تتسلم أول دفعة من علاج فيروس كورونا

فى حوار لـ صدى البلد.. الشيخة إقبال الصباح: الشيخ زايد فتح داره لنا أثناء حرب التحرير وكان أبا لكل الكويتيين

ابن جديد .. تفاصيل قضية إثبات نسب طفل أحمد الفيشاوي

تطاول من مجلة قومية يستوجب المساءلة.. الكنيسة الأرثوذكسية تستنكر وضعها في خانة واحدة مع الإخوان

يديك الصحة ويخليك لينا.. سيدات "الأسمرات" للسيسي: إن شاء الله ربنا هيرفع الوباء ويعينك علينا.. فيديو

بعد الإعلان عنه.. تعرف على سعر ومواصفات هاتف شاومى Redmi Note 9 Pro في مصر .. فيديو

طفرة في الإصابات والوفيات.. الصحة: 1577 إصابة جديدة بـ كورونا.. و45 وفاة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دخلت الأزهر بالحجاب وعشقت الأقصر.. حكايات الأميرة ديانا في مصر

بعد 80 عامًا.. الكشف عن واقعة تبديل طفلين حديثي الولادة بالخطأ بفضل تحليل DNA

بـ الأصفر الكاجوال.. هايدى موسى تبهر متابعيها بصورة وسط الأشجار