AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

إحالة رئيس تحرير روزاليوسف للتحقيق بسبب إساءة المجلة للكنيسة الأرثوذكسية

السبت 13/يونيو/2020 - 12:34 ص
صدى البلد
Advertisements
قررت الهيئة الوطنية للصحافة إحالة رئيس تحرير مجلة روزاليوسف للتحقيق، بسبب ما تضمنه غلاف العدد الأخير للمجلة من إساءة للكنيسة الأرثوذكسية، ووقف المحرر المسئول عن الملف القبطي إلى حين الانتهاء من التحقيقات.

وقررت الهيئة تقديم اعتذار للكنيسة، وأن تقوم المجلة في العدد القادم بالاعتذار عن الإساءة، في ظل العلاقات الطيبة التي تربط الهيئة والصحافة والإعلام بقداسة البابا والأخوة الأقباط، وحفاظًا على التاريخ العريق لمجلة روزاليوسف في الدفاع عن قضايا الوحدة الوطنية، وفتح صفحاتها وقلبها وعقلها منذ نشأتها لشركاء الوطن.

وكانت استنكرت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، ما وصفته بتطاول إحدى المجلات القومية، - في إشارة إلى مجلة روزاليوسف -، دون أن تسميها، على الكنيسة الوطنية. 

وقالت الكنيسة في بيان لها اليوم ان التطاول جاء في شخص أحد أساقفتها، حيث وضعت صورته على غلافها أسوة بصورة أحد خائني الوطن.

وأكدت الكنيسة في البيان الصادر عن القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن ما ارتكبته المجلة لا يعتبر تحت مجال حرية التعبير، بل هو إساءة بالغة وتجاوزًا لا يجب أن يمر دون حساب من الجهة المسؤولة عن هذه المجلة.

وأوضح المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أن مثل هذه الأفعال غير المسؤولة سوف تجرح السلام المجتمعي في وقت نحتاج فيه كل التعاون والتكاتف في ظل الظروف الراهنة.

وأكد القس بولس حليم، أن الكنيسة تنتظر رد الاعتبار الكامل مع احتفاظها بالحق القانوني في مقاضاة المسؤول عن ذلك.

وكان العدد الجديد من مجلة روزاليوسف الأسبوعية وضعت صورة الأنبا رافائيل أسقف كنائس وسط القاهرة، بجوار مرشد الإخوان محمد بديع المحكوم عليه في قضايا تتعلق بالإرهاب، وقد ساوت المجلة بين الطرفين في أمور تتعلق بإثارة الفتنة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

المتحدث باسم الكنيسة الأرثوذكسية ينشر مجلة "الكرازة" إلكترونيا على صفحته بـ "فيس بوك"

الكنيسة الأرثوذكسية: لا قرارات أو توصيات بخصوص فتح الكنائس حتى الآن

البابا تواضروس يرأس عشية الاحتفال بعيد القديس مار مرقس بدون حضور شعبي

الأنبا رافائيل يستكمل "درس الكتاب" بدون حضور شعبي

الأمن يضبط شخصا ألقى "مولوتوف" على كنيسة بالإسكندرية

صلاة بـ الكمامات وتباعد كامل.. الكنيسة: جاهزون لعودة الطقوس وننتظر قرار الحكومة

ترشيحاتنا

حسمت الجدل.. ابنة أصالة نصري تكشف حقيقة خطبتها

تمرد خطير ضد آبي أحمد.. إقليم إثيوبي يعلن إجراء الانتخابات رغم قرار البرلمان بالتأجيل

بملابس بسيطة.. ابنة أحمد زاهر تخطف الأنظار على إنستجرام

هل انتهت أزمة "ثقب الأوزون" بسبب كورونا؟ فاروق الباز يوضح

لا دعامة تهمنا ولا كورونا تهتنا.. رامز جلال يطمئن الجمهور على أشرف زكى

أكثر دواء فعال فى علاج كورونا.. كل ما تريد معرفته عن "أفيفافير"

AdvertisementS

منشور مؤثر.. أول تعليق من ابنة رجاء الجداوي بعد إيجابية المسحة الثانية

فيروس كورونا في مصر.. الإصابات تتجاوز الـ 40 ألفا و1422 وفاة

متى يختفي فيروس كورونا؟.. فاروق الباز يرد

طبيب يحدد شرطا واحدا لانتقال عدوى كورونا من المصابين للأصحاء.. فيديو

حميات إمبابة تعلن الوصول لذروة انتشار فيروس كورونا.. فيديو

شاهد.. مستشفيات روسيا تتسلم أول دفعة من علاج فيروس كورونا

فى حوار لـ صدى البلد.. الشيخة إقبال الصباح: الشيخ زايد فتح داره لنا أثناء حرب التحرير وكان أبا لكل الكويتيين

ابن جديد .. تفاصيل قضية إثبات نسب طفل أحمد الفيشاوي

تطاول من مجلة قومية يستوجب المساءلة.. الكنيسة الأرثوذكسية تستنكر وضعها في خانة واحدة مع الإخوان

يديك الصحة ويخليك لينا.. سيدات "الأسمرات" للسيسي: إن شاء الله ربنا هيرفع الوباء ويعينك علينا.. فيديو

بعد الإعلان عنه.. تعرف على سعر ومواصفات هاتف شاومى Redmi Note 9 Pro في مصر .. فيديو

طفرة في الإصابات والوفيات.. الصحة: 1577 إصابة جديدة بـ كورونا.. و45 وفاة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دخلت الأزهر بالحجاب وعشقت الأقصر.. حكايات الأميرة ديانا في مصر

بعد 80 عامًا.. الكشف عن واقعة تبديل طفلين حديثي الولادة بالخطأ بفضل تحليل DNA

بـ الأصفر الكاجوال.. هايدى موسى تبهر متابعيها بصورة وسط الأشجار