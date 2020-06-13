الصحة: تنبيه مشدد للمستشفيات باستقبال مصابي كورونا وعمل اللازم

أعلنت وزارة الصحة، متمثله في هيئة التأمين الصحي، بانه يتم التنبية مشددا بعدم رفض استقبال أي من مصابي كورونا ، ويتم استقبال العريض وعمل الفحوصات والتحاليل اللازمة واعطاء العلاج اللازم وفقا لبروتوكول العلاج الخاص ، حتي في حالة عدم توافر أسرة بالمستشفي .





وأضافت الهيئة، انه يتم التنبيه علي مديري الفروع والمستشفيات أن يتم إتاحة جميع غرف و اقسام المستشفي لاستقبال مصابي فيروس كورونا على ان يتم عمل امتدادات داخل اقسام الطواري والاقسام الاخري لاستقبال جميع المرضي من مصابي فيروس كورونا.





ومنعت الهيئة، خروج أي حالة كورونا من قسم الاستقبال والطوارئ الا بعد التنسيق مع مستشفي اخري وتحت مسؤولية وعلم ادارة المستشفي، ويتم التنسيق مع مديرية الصحة او الشئون الطبية المكتب الفني.





وافادت: انه يتم التنبيه علي تواجد مديري المستشفيات أو أحد نوابه بالمستشفي علي مدار ال 24 ساعة ، وليس (النائب الاداري أو النوبتجي أو المدير المناوب).



