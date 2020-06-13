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أخبار البلد

18 رحلة عبر مسقط.. مصر تبدأ تسيير جسر جوي اليوم لإعادة العالقين في قطر

السبت 13/يونيو/2020 - 04:44 ص
مصر للطيران
مصر للطيران
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نورهان خفاجي


تبدأ وزارة الطيران المدني، بدءا من اليوم السبت، تشغيل 18 رحلة استثنائية،  تسيرها شركتي مصر للطيران واير كايرو من العاصمة العمانية مسقط إلى القاهرة لنقل حوالي 3 آلاف مصريا من العالقين بدوله قطر، منذ تعليق الطيران إلى المطارات المصرية بسبب فيروس كورونا المستجد.

قالت وزارة الطيران المدني، إنه سيتم نقل المصريين العالقين في الدوحة، على متن إحدى شركات الطيران الأجنبية إلى مسقط، و من مسقط تنقلهم شركات الطيران المصرية إلى أرض الوطن بالقاهرة، مُشيره إلى أنه التواصل مع المصريين العالقين هناك من خلال كشوف وزارة الخارجية المصرية.

من المقرر أن يخضع جميع ركاب الرحلات القادمة من الخارج إلى الفحص الطبي داخل صالات الوصول بمطار القاهرة، تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحى بالمطار، من خلال إجراء اختبارات قياس درجات الحرارة، قبل السماح بمغادرتهم إلى منازلهم لقضاء مدة العزل المنزلي المقررة بـ 14 يوما.

كانت سلطة الطيران المدنى المصري، أعلنت عن توقف حركة الطيران المدنى بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضى، واستثنى القرار 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.

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