بالانتقال لـ822 باكية و300 محل.. حي المطرية يودع سوق الخميس العشوائي

أعلنت محافظة القاهرة عن قرب انتهاء التشطيبات النهائية لسوق المسلة الجديد والمخصص لنقل الباعة من سوق الخميس والباعة الجائلين بالمطرية بعد إنتهاء أعمال الحصر للباعة طبقا للجنة المشكلة للحصر بقرار اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة.





ويشمل السوق تخصيص ٨٢٢ باكية و ٣٠٠ محل ، بمساحات مختلفة في أحد المباني التابعة لهيئة الأوقاف بمنطقة المسلة بالمطرية.





اقرأ أيضا:





ويبعد السوق الجديد عن موقع السوق القديم بمسافة ٢ كيلو متر وذلك لنقل الباعة ووضع نهاية لسوق الخميس الذي طالما عانى منه سكان حي المطرية لسنوات طويلة لما يسببه من تكدس للمواطنين واشغالات تعيق سير المارة والسيارات.





وتم الاتفاق علي تشكيل لجنة بين وزارة التنمية المحلية والمحافظة لتقدير القيمة الايجارية المقترحة للباكيات والمحال الجديدة.



