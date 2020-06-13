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منوعات

من حنين إلى شيري هانم.. مشاهير تيك توك من الكاميرا إلى السجن.. صور

السبت 13/يونيو/2020 - 03:34 م
صدى البلد
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مريم صليب
تتوالى الملاحقات القضائية لبعض مشاهير وسائل التواصل الاجتماعي وأبرزهم تطبيق تيك توك الذي حوله البعض من منصة للتواصل مع المستخدمين لمنصة مشبوهة يستخدمون من خلالها الإيحاءات الجنسية والصور غير اللائقة والتي تخدش حياء المجتمع وتنافي تقاليد وأعراف مجتمعنا المصري. 


شيري هانم وابنتها 

ألقت الشرطة القبض على "شيري هانم" وابنتها المعروفة باسم "زمردة"،بعد رصد حالة كبيرة من الغضب عبر تطبيق تيك توك من المستخدمين تجاه المقاطع  التي تنشرها شيري و إبنتها و احتوائها على ألفاظ بذيئة و إيحاءات جنسية خادشة للحياء تنافي تقاليد  مجتمعنا . 

 تبينت «الإدارة العامة لحماية الآداب» بـ«وزارة الداخلية» -من خلال المتابعة والتحريات- من انتشار المقاطع المصورة المذكورة للمتهمتين بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة؛ بقصد التربح منها من خلال رفع نسب مشاهدتها، مما أثار غضب رواد تلك المواقع، وقد أمكن للتحريات تحديد هويتهما ومحل تواجدهما، فألقي القبض عليهما وأحيلتا إلى «النيابة العامة» لاستجوابهما.


حنين حسام 
أحد مشاهير تيك توك التي وقعت في يد القبضة الأمنية في الفترة الماضية بعد بثها مقطع تحريض للفتيات للتصوير من داخل غرف نومهن و فتح الكاميرا بالإضافة إلى فيديو آخر قامت بتصويره أثناء ساعات الحظر تحرض الشباب على خرق الحظر و النزول إلى الشارع ، و تحركت ضدها الشرطة بعد تلقي بلاغات كبيرة من عدد من مستخدمي مواقع التواصل الإجتماعي ، بأنها تنشر فيديوهات بها إيحاءات بذيئة و تم فصلها من جامعة القاهرة بعد الانتشار الواسع للفيديوهات الخاصة بها . 

مودة الأدهم 
تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من القبض على الـ " يوتيوبر " مودة الأدهم وصديقتها، لاتهمامها بخرق حظر  التجول الذي فرضته الحكومة لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19" .

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