من حنين إلى شيري هانم.. مشاهير تيك توك من الكاميرا إلى السجن.. صور

تبينت «الإدارة العامة لحماية الآداب» بـ«وزارة الداخلية» -من خلال المتابعة والتحريات- من انتشار المقاطع المصورة المذكورة للمتهمتين بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة؛ بقصد التربح منها من خلال رفع نسب مشاهدتها، مما أثار غضب رواد تلك المواقع، وقد أمكن للتحريات تحديد هويتهما ومحل تواجدهما، فألقي القبض عليهما وأحيلتا إلى «النيابة العامة» لاستجوابهما.

حنين حسام

أحد مشاهير تيك توك التي وقعت في يد القبضة الأمنية في الفترة الماضية بعد بثها مقطع تحريض للفتيات للتصوير من داخل غرف نومهن و فتح الكاميرا بالإضافة إلى فيديو آخر قامت بتصويره أثناء ساعات الحظر تحرض الشباب على خرق الحظر و النزول إلى الشارع ، و تحركت ضدها الشرطة بعد تلقي بلاغات كبيرة من عدد من مستخدمي مواقع التواصل الإجتماعي ، بأنها تنشر فيديوهات بها إيحاءات بذيئة و تم فصلها من جامعة القاهرة بعد الانتشار الواسع للفيديوهات الخاصة بها .





مودة الأدهم