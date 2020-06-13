الفيلم المغربي "عرفان" يشارك في مهرجان أفريكلاب السينمائي الدولي بفرنسا

يشارك الفيلم المغربي "عرفان" للمخرج سليم حمدي في الدورة السابعة لمهرجان "أفريكلاب" السينمائي المقام خلال الفترة من 23 إلى 30 أغسطس بمدينة تولوز الفرنسية.









ويشارك في الفيلم مجموعة من الفنانين الموهوبين الشباب منهم مليكة بلباي التي تؤدي دورين مختلفين في مرحلتين تاريخيتين متباينتين و سمير الحكيم و مصطفى لعريبي.





وكان الفيلم فاز بجائزة أحسن ممثلة التي عادت للفنانة مليكة بلباي في المهرجان المغاربي للفيلم بوجدة (المغرب) و جائزة لجنة التحكيم في الطبعة الرابعة للمهرجان الدولي لسينما القدس (فلسطين) و هي تظاهرة أطلقت في نفس الوقت عبر 12 مدينة عربية من بينها الجزائر العاصمة.



