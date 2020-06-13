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ثقافة

الفيلم المغربي "عرفان" يشارك في مهرجان أفريكلاب السينمائي الدولي بفرنسا

السبت 13/يونيو/2020 - 10:01 م
صدى البلد
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طارق موسى
يشارك الفيلم المغربي "عرفان" للمخرج سليم حمدي في الدورة السابعة لمهرجان "أفريكلاب" السينمائي المقام خلال الفترة من 23 إلى 30 أغسطس بمدينة تولوز الفرنسية. 


ويشارك في الفيلم مجموعة من الفنانين الموهوبين الشباب منهم مليكة بلباي التي تؤدي دورين مختلفين في مرحلتين تاريخيتين متباينتين و سمير الحكيم و مصطفى لعريبي.

وكان الفيلم فاز بجائزة أحسن ممثلة التي عادت للفنانة مليكة بلباي في المهرجان المغاربي للفيلم بوجدة (المغرب) و جائزة لجنة التحكيم في الطبعة الرابعة للمهرجان الدولي لسينما القدس (فلسطين) و هي تظاهرة أطلقت في نفس الوقت عبر 12 مدينة عربية من بينها الجزائر العاصمة.

ويعتبر مهرجان افريكلاب المقام بفرنسا من اهم المهرجانات التي تقدم صورة عن الفن السابع في الدول الإفريقية في محاولة لتشجيع بروز مواهب جديد في القارة السمراء و لدى الجالية مع تطوير مشاريع للإدماج الاجتماعي من خلال السينما .
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