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حوادث

دعوى مستعجلة لإلغاء مهرجان القاهرة السينمائي وإقامته On Line

السبت 13/يونيو/2020 - 05:28 م
مهرجان القاهرة السينمائى
مهرجان القاهرة السينمائى
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اسلام مقلد
أرسل أيمن محفوظ المحامي إنذارا رسميا لوزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم على يد محضر، يطالبها بإلغاء مهرجان القاهرة السنيمائي بصورته المعتادة وإقامته عن طريق الإنترنت On Line.

وقال أيمن محفوظ المحامي في إنذاره، إن إصابة المجتمع العالمي بوباء خطير مثل كورونا يضع تحديات امامنا والمجتمع الدولي بضرورة الحفاظ علي عدم انتشار تلك الجائحة وذلك بعد إعلان مهرجان القاهرة السينمائي الدولي فتح باب تسجيل الأفلام للمشاركة في الدورة 42، المقرر إقامتها خلال الفترة من 19 و28 نوفمبر 2020، واستقبال المهرجان طلبات الأفلام من جميع أنحاء العالم، بدء من 1 يونيو وحتى 31 أغسطس المقبل، عبر الموقع الرسمي لمهرجان القاهرة السينمائي.

وأضاف محفوظ أننا بين أمرين كلاهما مر ما بين تقديم رسالة للعالم بأن مصر قادرة على التحدي وإقامة المهرجان وضرورة التأقلم مع الظروف الصعبة الراهنة وبين اتخاذ الإجراءات الاحترازية لعدم نشر الوباء في الاختيار صعب للغاية.

وأشار "محفوظ" إلى أن اقامة مهرجان القاهرة السينمائي مع اتخاذ إجراءات الوقاية قد يزيد من مخاطر انتشار الوباء وبتكلفة ستكون باهظة الثمن ولا تتناسب مطلقا مع الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر علي مصر والعالم اجمع، موضحا أنه على ضوء ذلك وكان لزاما  إيجاد حلا وسطا يوزان بين وجهتي النظر تلك، بما أن مصر حكومة وشعبا سباقين للدنيا كلها في هزيمة كل الصعاب. 

وطالب وزيرة الثقافة بتنظيم مهرجان القاهرة السنيمائي في دورته 42 على طريقة الـ" On Line" اي يكون مهرجان عن طريق شبكه الانترنت.

وقال محفوظ في إنذاره أنه لا داعي لإقامة مهرجان القاهرة السينمائي هذا العام بصورته المعتادة، لان مصر لها دور الريادة دوما في إعطاء المثل والقدوه للعالم كله في التغلب علي مشاكل استعصت علي العالم.

واختتم محفوظ إنذاره، قائلا: "اذا لم تستجب وزارة الثقافة لهذا الطلب، سوف يتم رفع دعوي مستعجلة ضد وزارة الثقافة لاستصدار حكم قضائي بوقف أنشطة مهرجان القاهرة السنيمائي وتحويله الي مهرجان عن طريق الانترنت حفاظا علي مصر والمصريين وعدم انتشار وباء فيروس كورونا.
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