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فن

10 كليبات غنائية جديدة لنجوم الوطن العربي .. تفاصيل

السبت 13/يونيو/2020 - 09:35 م
١٠ أغانى جديدة قريبًا
١٠ أغانى جديدة قريبًا فى سوق الموسيقى
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شيري نبيل
في ظل ما يعانيه العالم من حالة ركود شديدة ، وفقر في انتاج الاعمال الغنائية الجديدة ، تستعد احدى شركات الانتاج، لانتاج ١٠ كليبات غنائية جديدة ، لباقة مختلفة من نجوم الوطن العربي ومجموعة من الشباب الصاعد الذين آمنت بموهبتهم، وقدراتهم الفنية الواعدة .

 تعاقدت الشركة مع كل من  "كارول سماحة ، هاني شاكر، ابو ، سامر أبو طالب ، محمد سرور ، أحمد مهنى، عمرو الشاذلي ، ياسمينا سامي ، أحمد شيبه، محمد نور "، لانتاج كليبات مختلفة الوانها الفنية خلال العام .

وتكثف الشركة جهودها بشكل كبير خلال الفترة في محاولة منها لتجاوز تلك الفترة العصيبة التي يمر بها العالم، منذ تفشي فيرس كورونا .

تحرص الشركة بشكل دائم على تطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية خلال تصوير وتسجيل الاغاني ، حرصا منها على مصلحة الجميع ، وايمانا منها بالدور الفعال للقوى الناعمة في تجاوز الأزمات .
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