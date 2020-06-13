10 كليبات غنائية جديدة لنجوم الوطن العربي .. تفاصيل

في ظل ما يعانيه العالم من حالة ركود شديدة ، وفقر في انتاج الاعمال الغنائية الجديدة ، تستعد احدى شركات الانتاج ، لانتاج ١٠ كليبات غنائية جديدة ، لباقة مختلفة من نجوم الوطن العربي ومجموعة من الشباب الصاعد الذين آمنت بموهبتهم، وقدراتهم الفنية الواعدة .





تعاقدت الشركة مع كل من " كارول سماحة ، هاني شاكر، ابو ، سامر أبو طالب ، محمد سرور ، أحمد مهنى، عمرو الشاذلي ، ياسمينا سامي ، أحمد شيبه، محمد نور "، لانتاج كليبات مختلفة الوانها الفنية خلال العام .





وتكثف الشركة جهودها بشكل كبير خلال الفترة في محاولة منها لتجاوز تلك الفترة العصيبة التي يمر بها العالم، منذ تفشي فيرس كورونا .





تحرص الشركة بشكل دائم على تطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية خلال تصوير وتسجيل الاغاني ، حرصا منها على مصلحة الجميع ، وايمانا منها بالدور الفعال للقوى الناعمة في تجاوز الأزمات .