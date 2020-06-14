بعد أزمة غلاف مجلة روزاليوسف.. كرم جبر: الصحافة شريكة للكنيسة والأزهر في توعية المواطنين .. فيديو

قال كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، إن أزمة غلاف مجلة روزاليوسف بسبب أنه يحتوي على إساءة للمسيحيين، ولم يكن هذا العدد قد نشر، ولكن تم تنزيله على السوشيال ميديا فقط.





وأضاف كرم جبر خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مساء دي إم سي" المذاع علي قناة "دي إم سي" الفضائية، أنه تم حذف هذا العدد من السوشيال ميديا، وتم تحويل رئيس التحرير إلى التحقيق بسبب تلك الواقعة.





وتابع رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، أنه عند نزول غلاف مجلة روزاليوسف علي موقع الفيس بوك سبب غضبا كبيرا جدا بين أعداد كبيرة من المسيحيين.





وأوضح كرم جبر، قائلا "أردنا أن نوقف باب الفتنة الطائفية بين المواطنين فورا.. وقمنا بتغيير الغلاف للمجلة علي الفور".





وأشار إلي أن الصحافة بشكل عام تكون شريكة للكنيسة والأزهر في توعية المواطنين بجميع ما يدور من حولهم.