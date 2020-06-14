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أسامة هيكل: عودة الطيران مشروطة بقواعد صارمة وشروط مشددة

الأحد 14/يونيو/2020 - 12:55 ص
وزير الاعلام
وزير الاعلام
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عبد الخالق صلاح
كشف أسامة هيكل وزير الدولة للاعلام  أن الحكومة ستكشف خلال الاسبوعين القادمين  خطة  كل وزارة وقطاع على حده  للعودة التدريجية  امام الرأي العام.


وقال: "هنعلن كل خطة للرأي العام لاننا اتفقنا أن المواطن شريك حيث ستعلن خطة كل قطاع لكن في حال الاتفاق على عودة القطاع كل على حدة وفقًا لتقييمنا للوضع على الارض لفتح اي قطاع حيث ان كل  قطاع له خصائصه".


وأضاف في مداخلة هاتفية مع برنامج " القاهرة الآن " المذاع على فضائية العربية الحدث الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي انه على سبيل المثال لو قررنا فتح الاندية  لن  تعود  بشكل كامل بل ستكون تدريجية  لاننا لو فتحناها بشكل كامل سيحدث ازدحام شديد وقد يؤدي لوضع سيئ، قائلًا "مش هنفتح بشكل كامل الاندية مثلًا بل تدريجيًا مش عاوزين الاوضاع تؤول لمنحنى مش مظبوط.. كل حاجة هتمشي تدريجيا وصولًا لعودة الدوري بدون جمهور في حال  اتخذ قرار  بالفتح  " .


وأشار إلى أن وزارتي الطيران والسياحة  ستعقدان مؤتمرًا غدا في مقر وزارة الاعلام  لاعلان خطتهما، موضحا أن وضع القطاعين يختلف عن  القطاعات الاخرى حيث يجب  ان يكونا جاهزين في حال  العودة بشكل مسبق.


وتابع: "مش هينفع لو قررنا الفتح  يوم 1 يوليو أقول للناس احجزوا طيران يوم 30 يونيو  لابد ان تكون هناك فترة قبلها متوقعًا  أنه في حال فتح الطيران الدولي ان لايكون  الاقبال سريعًا  لاتصال القطاع بالاوضاع العالمية  وبالتالي سيتم  احتساب تكلفة ذلك بدقة، مشيرًا إلى أن فتح الطيران  في مطلع يوليو سيخضع لشروط قاسية جدًا عبر قواعد دقيقة وحملات تفتيش على الفنادق والمطاعم  لمراقبة استعداداتها في المحافظات السياحية الاقل إصابة  ".
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