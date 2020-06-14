واشنطن تنقلب على أردوغان .. الخارجية الأمريكية تدعو لإخراج المرتزقة الأجانب من ليبيا

دعت الخارجية الأمريكية، اليوم الأحد، إلى ضرورة إخراج المرتزقة والمقاتلين الاجانب من ليبيا، من أجل إنهاء الحرب والبدء في العودة إلى المسار السياسي وطاولة المفاوضات.





وقالت الخارجية الأمريكية في تصريحات لقناة "العربية": "يجب إخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا".





وأضافت: "على جميع الجهات الخارجية سحب معداتها العسكرية من ليبيا".





ويعد ذلك إعلانا من قبل الولايات المتحدة برفضها التدخل التركي السافر والمعلن من قبل رئيسها رجب طيب أردوغان، في ليبيا من خلال إرسال المرتزقة ودعم المليشيات بالسلاح.





إلى ذلك، كررت الولايات المتحدة تقديرها للجهود المصرية التي تعمل على العودة إلى المسار السياسي في ليبيا برعاية الأمم المتحدة، ومبادرة "إعلان القاهرة".





كما طالبت الخارجية الأمريكية جميع الليبيين إلى فع الإغلاق فورا عن عن منشآت النفط، وإنعاش قطاع الطاقة، الذي يعد أمر حاسم للاستقرار الليبي.