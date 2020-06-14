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فن

بعد واقعة التنمر على بناته.. فنانون دعموا شريف منير

الأحد 14/يونيو/2020 - 08:17 ص
صدى البلد
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محمد نحلة

نشر شريف منير صورة لبناته عبر حسابه على انستجرام، إلا أنه قام بحذفها بعد ملاحظته عددا من التعليقات البذيئة من مستخدمي السوشيال ميديا، لكنه قام بنشرها مجددًا متحديًا تلك البذاءات، 


كما نشر مقطع فيديو قصيرا عبر حسابه الرسمي على تطبيق انستجرام، ظهر فيه مع ابنتيه (فريدة وكاميليا) بعد الهجوم الذي تعرضتا له، ويؤكد للجميع أنه اتخذ الإجراءات القانونية ضد المسيئين له ولابنتيه، مطالبًا الجميع بضرورة التوحد ضد أي شخص ينشر إساءة على السوشيال ميديا، ويقدمون البلاغات ضده، ويساعدون رجال الشرطة في معرفة هوية هؤلاء لملاحقتهم. 



وأكد شريف منير، أن هناك تطبيقا على الهواتف المحمولة سوف يدشن لتتبع أي شخص يسيء، بمجرد أخذ «سكرين شوت» لهذه التعليقات المسيئة، واختتم: «ياما دقت على الراس طبول وعدينا.. والموضوع ده هيعدي ومش هيبقى في بعد كده على مواقع التواصل الاجتماعي لفظ واحد غلط .. أنا مستني بقى الناس الملايكة يردوا علينا ويقولولنا كلام عشان كله هيبقى بحسابه». 


وحرص عدد من النجوم على دعمه فيما فعله والوقوف بجانبه ضد التنمر الذي تعرض له 



نجلاء بدر:علمتنا درس واتأخرنا شويه


دعمت  نجلاء بدر الفنان شريف منير وكتبت عبر حسابها:"كامل الاحترام و التقدير لك و لإسرتك، علمتنا درس و اتأخرنا شويه بس خلاص كل واحد لازم ياخد حقة".


إنجي خطاب: اللي يتطاول نحبسه


وكتبت إنجي خطاب عبر إنستجرام:"استاذنا في الفن وقدوة لينا في الأخلاق ونعم الفنان ونعم الأب لك مني كل الاحترام والتقدير وبرافو علي موقفك في رد حق بناتك وقطع لسان أي مريض يتطاول، واللي يتطاول نحبسه كمان زي ما قولت النائب العام هيحبس أي حد يغلط وانا بدعمك جدا يا فنان.


وتابعت:" والاسكرين شوت تحبس أي حد يتطاول  كامل احترامي ليك يا نجمنا ياريت كل الفنانين يعملوا اسكرين شوت لأي حد مريض يتطاول عليهم عشان في إجراء قانوني دلوقتي يحبس المتنمرين السفلة دول".


عمرو محمود ياسين مش معقول البلطجه والتنمر اللي بيحصل ده


وعلق عمرو محمود ياسين  على فيديو شريف منير الذى نشره برفقه بناته بعد حادثة الالفاظ البذيئة الذى تعرضت لها بناته.


وكتب:" يعني معنديش  كتير اقوله  غير ان شريف  منير فنان محترم   عنده اسره محترمه . ربنا يبارك فيهم .  وعنده حق   الناس لازم تتعامل بادب مع بعض   مش معقول البلطجه والتنمر اللي بيحصل ده".


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