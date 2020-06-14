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من اليوم حتى 4 يوليو.. بدء التسجيل فى الإعلان الـ13 للإسكان الاجتماعى بـ 10 محافظات.. فيديو

الأحد 14/يونيو/2020 - 09:50 ص
صدى البلد
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آيات أحمد
قال عمرو خطاب، المتحدث باسم وزارة الإسكان، إن المواطنين ينتظرون الإعلان الـ 13 للإسكان الاجتماعى بفارغ الصبر، لافتًا إلى أنه سيتم فتح باب التقدم للإعلان الثالث عشر للإسكان الاجتماعى فى 10 محافظات منهم الفيوم وبنى سويف وسوهاج والمنيا وأسيوط وقنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الإسكان، فى مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن المقيمين بتلك المحافظات أو العاملين بها يستطيعون التقديم فى هذا الإعلان، مشيرًا إلى أن باب الحجز مفتوح حتى يوم 4 يوليو، موضحًا أنه يتم العمل فى الإسكان بشكل كبير لكى تصل الوحدة للمستحق.

وتابع أن هناك فرق عمل تتأكد وتعمل أبحاثا لضمان الوصول الوحدات لمستحقيها، مؤكدًا أنه كان هناك تأخير فى تسليم بعض الوحدات من الإعلانات السابقة بسبب الظروف التى تمر بها البلاد وهى انتشار فيروس كورونا.

وأوضح أنه تم تحويل بعض الخدمات لإلكترونية، لافتًا إلى أن جائحة فيروس كورونا لم توقف العمل فى موقع الوزارة وخاصة مشروعات الإسكان.

وأشار إلى أنه جار تسلم الوحدات فى الإعلان الثامن والتاسع وقريبًا يتم التسليم فى الإعلان العاشر، مضيفًا أنه يجب للمتقدم ألا يكون قدم فى أى إعلان آخر وهذا من أهم الشروط للحصول على الوحدة. 
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