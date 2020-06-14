الصحة: فيروس كورونا أصبح ضعيفًا ولكن تراخي المواطنين سبب انتشاره.. فيديو

قال رئيس لجنة مكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، الدكتور حسام حسنى، إنه لا علاقة بارتفاع درجات الحرارة وتأثيرها على فيروس كورونا ولكنها كانت توقعات وأثبتت عدم صحتها فى تلك الفترة تزامنًا مع ارتفاع درجات الحرارة، موضحًا أن أعداد الإصابة بفيروس كورونا فى زيادة مستمرة.









وأضاف الدكتور حسام حسنى، فى لقاء عبر سكايب ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن فيروس كورونا أصبح ضعيفًا فى الفترة الحالية، مشيرًا إلى أنه يجب ألا نفقد الحذر من الفيروس فى أى لحظة ويجب علينا اتباع الإجراءات الوقائية للحد من انتشاره.









وأوضح أن فيروس كورونا أصبح أضعف من البداية، ولكنه ينتقل وينتشر بسهولة نتيجة لتراخى المواطنين فى اتباع الإجراءات الوقائية، مشيرا إلى أن علاج مصابي فيروس كورونا ببلازما الدم هى إحدى الدراسات فى مصر وتتم فى الحالات الحرجة.









وأكد أن العلاج ببلازما يخفف من آثار الإصابة بفيروس كورونا على المرضى، لافتا إلى أنه ليس كل مريض متعافى من فيروس كورونا يستطيع أن يتبرع ببلازما دمه وأن يكون متبرعا جيدا، فيجب أن يكون لديه أجسام مضادة بنسب معينة فى دمه لكى يستطيع أن يتبرع بالبلازما، مشددا على أنه يتم خضوع المتبرع لتحاليل كثيرة قبل التبرع بدمه.