AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

الصحة: فيروس كورونا أصبح ضعيفًا ولكن تراخي المواطنين سبب انتشاره.. فيديو

الأحد 14/يونيو/2020 - 01:07 م
صدى البلد
Advertisements
آيات أحمد
قال رئيس لجنة مكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، الدكتور حسام حسنى، إنه لا علاقة بارتفاع درجات الحرارة وتأثيرها على فيروس كورونا ولكنها كانت توقعات وأثبتت عدم صحتها فى تلك الفترة تزامنًا مع ارتفاع درجات الحرارة، موضحًا أن أعداد الإصابة بفيروس كورونا فى زيادة مستمرة.


وأضاف الدكتور حسام حسنى، فى لقاء عبر سكايب ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن فيروس كورونا أصبح ضعيفًا فى الفترة الحالية، مشيرًا إلى أنه يجب ألا نفقد الحذر من الفيروس فى أى لحظة ويجب علينا اتباع الإجراءات الوقائية للحد من انتشاره.


وأوضح أن فيروس كورونا أصبح أضعف من البداية، ولكنه ينتقل وينتشر بسهولة نتيجة لتراخى المواطنين فى اتباع الإجراءات الوقائية، مشيرا إلى أن علاج مصابي فيروس كورونا ببلازما الدم هى إحدى الدراسات فى مصر وتتم فى الحالات الحرجة.


وأكد أن العلاج ببلازما يخفف من آثار الإصابة بفيروس كورونا على المرضى، لافتا إلى أنه ليس كل مريض متعافى من فيروس كورونا يستطيع أن يتبرع ببلازما دمه وأن يكون متبرعا جيدا، فيجب أن يكون لديه أجسام مضادة بنسب معينة فى دمه لكى يستطيع أن يتبرع بالبلازما، مشددا على أنه يتم خضوع المتبرع لتحاليل كثيرة قبل التبرع بدمه. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

صحة أسوان تبدأ فى أخذ بلازما المتعافين لتقديمها كحقن للمصابين بكورونا

وقائي أسوان: تبرع اثنين من متعافي كورونا ببلازما دم الأجسام المضادة لعلاج المصابين

بشرى للعالم.. 4 علماء يصفون علاجا مجربا للقضاء على فيروس كورونا

لعلاج مصابي كورونا.. متبرع جديد ببلازما الدم في أسوان

أبناء أسوان يشاركون في الملحمة الوطنية لمواجهة كورونا .. نجاح أول تجربة بلازما تنقذ حياة القمص بيشوي.. وتبرع 3 متعافين من الفيروس ببلازما الدم.. صور

بنك الدم بجامعة أسيوط يستقبل أول متبرع بلازما لعلاج مصابي الكورونا

ترشيحاتنا

حال الصعود.. شوبير يحذر من إقامة نهائى إفريقيا بين الأهلي والزمالك فى مصر

انخفاض واضح .. أسعار الدواجن والبيض اليوم الأحد 14-6-2020

سيدة تضع مولودتها داخل محطة مترو سراى القبة

أخبار السوشيال ميديا .. الجمهور يغازل هاجر أحمد .. مي نور الشريف تنعى خالها .. وعمرو محمود ياسين يؤازر شريف منير بعد أزمة التنمر

عالم ياباني كبير يكشف أسوأ سيناريو عن فيروس كورونا

في عيد ميلاد سيمون .. تعرف على عمرها الحقيقي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مواصفات شيفروليه اوبترا 2020 بعد تعديل أسعارها .. صور

شوارع مكسرة وباعه جائلين.. معاناة أهالي قبة الصخرة بالمقطم.. فيديو وصور

6 علامات تستوجب الفحص .. أعراض التهاب البروستاتا