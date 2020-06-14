5 أغسطس نهاية مهرجان بلدك للفنون البصرية في المساحات العامة

ينظم مهرجان بلدك للفنون البصرية والمساحات العامة وبالتعاون مع المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) نسخة رقمية من المهرجان الفني "بلدك من بيتك"، داعيا الفنانين إلى مشاركة أعمالهم من أماكنهم الخاصة وعلى جدران منازلهم، لاكتشاف الحدود الفاصلة بين عوالم الداخل والخارج، خاصةً بعد انتشار فيروس كورونا.





"بلدك من بيتك" هو مشروع إلكتروني تمهيدي أطلق بين 10 يونيو إلى 5 أغسطس يعالج موضوع البيئة والنفايات مع الحفاظ على السمة الرئيسية لمهرجان بلدك "الفن هو البيئة، البيئة هي الفن" الذي سيقام في أكتوبر 2020.





المشروع الإلكتروني "بلدك من بيتك" سيعتمد وسم #بلدك_من_بيتك لفتح باب المشاركة أمام الفنانين المحليين أو العالميين بأي شكل فني يريدون، على سبيل المثال، فن غرافيتي على حائط في الحي أو سطح المنزل، أو حتى في المنزل نفسه، رسم، نحت وإعادة تدوير...الخ، وسيتم أيضًا عقد محاضرات وجلسات حوارية أونلاين بإشراف الفنانين.





وتنشر الأعمال على وسائل التواصل الاجتماعي لبلدك وعلى الموقع الإلكتروني، وعلى الفنانين والفنانات فقط مشاركة أعمالهم باستخدام #بلدك_من_بيتك على مواقع التواصل الاجتماعي، وسيتم اختيار بعض الأعمال لترسم كجداريات في المهرجان الرئيسي في شهر أكتوبر، بالإضافة إلى طباعة كتيب مصنوع من مواد معاد تدويرها يحوي أفضل الأعمال الفنية المشاركة، وطباعة أيضًا بطاقات بريدية.





ويمكن للفنانين المشاركة من خلال اتباع الخطوات التالية: أولًا، ابتكار تداخلات فنية في المساحة الخاصة، كجدران فارغة أو قطعة قماش كبيرة، مع التقيد في ثيمة "الفن هو البيئة، البيئة هي الفن"، ثانيًا توثيق العملية في الصور ومقاطع الفيديو، وأخيرًا نشر عملك الفني على فيسبوك وإنستجرام باستخدام وسم بلدك_من_بيتك.



