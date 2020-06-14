ثورة اقتصادية وإدارية.. أحمد جلال إبراهيم يكشف تفاصيل 6 سنوات من الإنجازات لـ مرتضى منصور فى الزمالك

أكد المستشار أحمد جلال إبراهيم، نائب رئيس الزمالك، أن المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة القلعة البيضاء، نجح في إعادة النادي إلى قيمته على المستوى الاقتصادي، منذ توليه رئاسة النادي عام 2014.





وقال أحمد جلال إبراهيم، في تصريحات إذاعية : "القيمة الاقتصادية للزمالك لم تساوي صفر، بل كانت تحت الصفر .. ومرتضى منصور كان رجل هذه المرحلة، يمتاز بقراراته القوية ومتصدر للمشاكل ويسعى دائما لاستعادة حقوق النادي، كنا بحاجة لهذه الشخصية لاستعادة قيمة النادي".





وأضاف: "مرتضى منصور أعاد الزمالك لقيمته الاقتصادية، أصبح وضع النادي جيدا على مستوى حقوق الرعاية والقيمة التسويقية، وبات من السهل على النادي التعاقد مع أي لاعب يحتاجه الفريق".





وتابع: "إذا كان الزمالك بحاجة إلى عملية تطوير كانت الأمور لتصبح أسهل، لكن النادي كان يعاني من مشاكل كثيرة على رأسها رحيل عدد كبير من الأعضاء من أجل الاشتراك في أندية أخرى .. الأعضاء هجروا الزمالك بسبب وضع النادي، لكنهم في الوقت الحالي دفعوا غرامات مالية من أجل العودة إلى النادي مجددا، هذا هو الإنجاز الحقيقي".





وأردف: "حدث تغييرا كاملا في الزمالك، الذي كان يحتاج رئيس نادي مثل مرتضى منصور بجانب مجلس إدارة يتصدى للمشاكل، المحلات كان يتم تأجيرها بألف جنيه فقط شهريا".