بإجراءات احترازية مشددة.. وزير الطيران يعلن عودة حركة الطيران بدءا من أول يوليو

أعلن محمد منار وزير الطيران المدني، عن عودة حركة الطيران بداية من أول شهر يوليو، مؤكدا أن هذا القرار جاء بعد دراسة متعمقة في ظل وباء فيروس كوفيد 19 والمعروف إعلاميا بفيروس كورونا المستجد.









وأضاف ، في مؤتمر صحفي له، مساء اليوم الاثنين، أن هناك إجراءات احترازية مع الركاب في عودة الطيران، لافتا إلى أنه تم استغلال فترة التوقف الأخيرة لرفع البنية التحتية لجميع مطارات الجمهورية.









وتابع وزير الطيران، أنه يلتزم المسافرون بتوقيع إقرار في مطار المغادرة بالمدينة القادم منها إلى جمهورية مصر العربية ، يلتزم المسافرون والقادمون من الدول المتفشي فيها الوباء من تقديم تحليل بي سي أر، ويلتزم المسافر بمراعاة المسافات الأمانة في كل التعاملات وداخل الطائرات.









وأكمل الوزير، إنه سيتم تعقيم وتطهير الطائرات بالكامل وارتداء الكمامات وتقديم الواجبات الخفيفة وحظر توزيع المطبوعات على الطائرة وتخصيص أماكن لأصحاب الأمراض المزمنة.









وأكد أنه من ضمن الإجراءات أيضا أن يكون هناك مكان مخصص للعزل داخل الطائرة تعقيم امتعة الركاب وقياس درجة حرارة كل راكب.