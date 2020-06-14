AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

بإجراءات احترازية مشددة.. وزير الطيران يعلن عودة حركة الطيران بدءا من أول يوليو

الأحد 14/يونيو/2020 - 07:07 م
محمد منار
محمد منار
Advertisements
عادل نصار

أعلن  محمد منار وزير الطيران المدني، عن عودة حركة الطيران بداية من أول شهر يوليو، مؤكدا أن هذا القرار جاء بعد دراسة متعمقة في ظل وباء فيروس كوفيد 19 والمعروف إعلاميا بفيروس كورونا المستجد.



وأضاف ، في مؤتمر صحفي له، مساء اليوم الاثنين، أن هناك إجراءات احترازية مع الركاب في عودة الطيران، لافتا إلى أنه تم استغلال فترة التوقف الأخيرة لرفع البنية التحتية لجميع مطارات الجمهورية.



وتابع وزير الطيران، أنه يلتزم المسافرون بتوقيع إقرار في مطار المغادرة بالمدينة القادم منها إلى جمهورية مصر العربية ، يلتزم المسافرون والقادمون من الدول المتفشي فيها الوباء من تقديم تحليل بي سي أر، ويلتزم المسافر بمراعاة المسافات الأمانة في كل التعاملات وداخل الطائرات.



وأكمل الوزير، إنه سيتم  تعقيم وتطهير الطائرات بالكامل وارتداء الكمامات وتقديم الواجبات الخفيفة وحظر توزيع المطبوعات على الطائرة وتخصيص أماكن لأصحاب الأمراض المزمنة.



وأكد أنه من ضمن الإجراءات أيضا أن يكون هناك مكان مخصص للعزل داخل الطائرة تعقيم امتعة الركاب وقياس درجة حرارة كل راكب.

 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ماذا فعلت السعودية لأبنائها في الخارج حماية لهم من كورونا؟

رحلة استثنائية تغادر القاهرة على متنها 293 مواطنا عراقيا

رحلة استثنائية تغادر مطار القاهرة لنقل 285 مواطنًا عراقيا لبلادهم

285 مواطنا عراقيا يغادرون القاهرة على متن رحلة استثنائية

مطار مرسى علم يستقبل رحلة طيران قادمة من تنزانيا والسودان تقل 157 مصريًا

وصول 151 مصريا من بغداد إلى مطار مرسى علم الدولي

ترشيحاتنا

شاهد.. شيما الحاج تخطف الأنظار بفستان أسود مكشوف

استرجعها في ثوان.. حيلة بسيطة تتيح لك قراءة الرسائل المحذوفة من واتساب

بعد أنباء توقيعه للأهلي .. تفاصيل مدة عقد طاهر محمد طاهر مع المقاولون العرب

قبلة الوداع.. شاب يبكي بحرقة بعد وفاة جدته بـ فيروس كورونا.. صور

الأهلي يحصل على توقيع طاهر محمد طاهر نجم المقاولون العرب ويبدأ إجراءات ضمه

هل تقبيل الزوجة ينقض الوضوء ؟.. فيه 4 أقوال

AdvertisementS

وزير الطيران: استئناف الحركة الجوية إلى المطارات المصرية أول يوليو وليس المدن السياحية فقط

عودة السياحة لـ 3 محافظات.. خالد العناني: لا تهاون مع مخالفي اشتراطات السلامة الصحية

الإمارات تعلن تسجيل 304 إصابات جديدة بفيروس كورونا

انتحار الناشطة سارة حجازي داعمة المثليين في كندا

بعد إصابته بـ كورونا.. مصطفى درويش: الوضع من سيئ لأسوأ

حقن وريدي.. مصادر: طرح دواء ريمديسڤير لعلاج كورونا الشهر الحالي.. وسعره الأقل عالميا

«طوابير بالكمامات».. إقبال كبير من المعلمين في أول يوم لتلقي اعتذارات الثانوية العامة .. صور

العزل القاتل.. أم وأبناؤها يحتمون من كورونا بمنزلهم فتوفي شقيقان وتدهورت حالة 4 من الأسرة

شاهد.. الرئيس دونالد ترامب يظهر في حالة صحية مزرية خلال خطابه الأخير

الرئاسة الفرنسية : التدخل التركي في ليبيا غير مقبول وسياستها عدوانية

اتجوزت وأنا 18 سنة .. أحمد صلاح حسني يحرج هيدي كرم على الهواء

الصحة: علاج محدد لفيروس كورونا خلال أسابيع وطرح اللقاح آخر العام.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة جريئة سوداء.. ميس حمدان تثير الجدل على السوشيال ميديا

بإطلالة عصرية .. شاهد نانسي عجرم في أحدث ظهور

بتيشيرت سمبا .. منة فضالي تبهر متابعيها بهذه الإطلالة