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محافظات

عمرها أسبوع.. مفاجأة في نتيجة تحليل كورونا للطفلة مسك بعزل قها.. صور

الأحد 14/يونيو/2020 - 08:57 م
الطفلة
الطفلة
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إبراهيم الهوارى
أعلنت مستشفى قها المركزى للحجر الصحى والمخصص لاستقبال حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد سلبية نتيجة الطفلة مسك والتى تلبغ من العمر اسبوع وتمت ولادتها منذ عدة أيام حيث جاءت نتيجة تحليل المسحة سلبي كما ان حالة الأم جيدة جدا وبدون أي اعراض.

وكانت المستشفى قد شهدت نجاح أول ولادة قيصرية لطبيبة صيدلانية تدعي شيماء عزت فتحي والتى تعمل بمستشفى ناصر العام لتكون أول حالة ولادة تتم داخل المستشفى منذ أن تم تخصيصها لاستقبال حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأكدت المستشفى استقرار حالة الأم المصابة بفيروس كورونا إلى جانب استقرار حالة الطفلة مسك أحمد عطية المولودة مع التأكيد على وضعها تحت الملاحظة لمتابعة مستجدات الحالة.

من ناحية اخرى أشادت المستشفى بجهود الممرض احمد ناصر مؤكدين انه قصة من قصص البطولة والتضحية ومن اشطر تمريض الحضانات علم ومهارة وكفاءة والأهم هو الضمير النقي وسرعة الاستجابة لأي طارئ.
وقالت المستشفى انه عندما تم التدخل بإجراء قيصرية عاجلة وطارئة لحالة في نهاية الشهر الثامن وكان طبيب الأطفال مشغول مع حالة طفل مصاب في الداخلي، تطوع احمد بسرعة لحضور القيصرية واستقبال المولودة.

ثم تطوع بايصاله لحضانة بنها التعليمي في عربية الإسعاف بواقياته الشخصية والتواصل المستمر لمتابعة حالة المولودة اول بأول والتي أصبحت الان بصحة جيدة وحالتها مستقرة وتستعد للخروج.

كما وجهت المستشفى أيضا الشكر لفنى الأجهزة الطبية محمد مصطفى والمتواجد دوما في قلب الحدث وفي غرفة العمليات وفي العناية وفي كل مكان لضبط الأجهزة وصلاحها ان حدث عطل والتأكد دوما من جاهزيتها وعملها بكفاءة مؤكدة انه شخص هادئ مخلص في عمله لا تحتاج إلى أن تلفت نظره لشئ، تجد كل الأمور جاهزة وعلى اكمل وجه وفي صمت وهؤلاء هم المكسب الحقيقي في تلك الازمة، كفاءات بأقل الامكانيات وبدون الحاجة لأي دعم خارجي يحافظون على سير العمل وعدم تعطله.
عمرها أسبوع.. مفاجأة في نتيجة تحليل كورونا للطفلة مسك بعزل قها.. صور
عمرها أسبوع.. مفاجأة في نتيجة تحليل كورونا للطفلة مسك بعزل قها.. صور
عمرها أسبوع.. مفاجأة في نتيجة تحليل كورونا للطفلة مسك بعزل قها.. صور
عمرها أسبوع.. مفاجأة في نتيجة تحليل كورونا للطفلة مسك بعزل قها.. صور
عمرها أسبوع.. مفاجأة في نتيجة تحليل كورونا للطفلة مسك بعزل قها.. صور
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