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رئيس بنك التعمير والإسكان: الاقتصاد المصري الأقوى في المنطقة

الأحد 14/يونيو/2020 - 11:23 م
صدى البلد
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عادل نصار
قال حسن غانم، رئيس مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان، إن الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها مصر في عام ٢٠١٦، ومن أهمها تحرير سعر الصرف، كان لها دورًا رئيسيًا في امتصاص الصدمة الاقتصادية الناجمة عن تفشي فيروس كورونا.

وأضاف "غانم"، خلال لقائه في برنامج "بنوك واستثمار"، الذي يقدمه الإعلامي إسماعيل حماد، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن أداء الاقتصاد المصري من الأفضل في المنطقة، بل وعلى المستوى العالمي، وذلك بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادي، والذي حظى بإشادات عدة من كبريات مؤسسات التمويل الدولية.

وأوضح غانم، أن القطاع المصرفي بقيادة البنك المركزي المصري، كان له دورًا كبيرًا خلال السنوات الماضية في مساندة الاقتصاد المصري والقطاعات الاقتصادية المختلفة، مشيرًا إلى أن أزمة فيروس كورونا أظهرت قوة الاقتصاد المصري، وحجم الدعم الذي قدمه القطاع المصرفي للاقتصاد الوطني.

وأكد أن برنامج الإصلاح الاقتصادي، والذي يحظى بدعم كبير من الرئيس عبد الفتاح السيسي، أسهم في الحفاظ على المكتسبات الاقتصادية التي حققتها مصر خلال السنوات الماضية، كما دفع الاقتصاد المصري لمواصلة تحقيق أفضل معدلات النمو في مختلف القطاعات رغم أزمة كورونا.

كما أكد غانم على دور البنك المركزي في دعم الاقتصاد الوطني خلال فترة الأزمة، مشيرًا إلى أن المركزي استخدم أدواته بحرفية كبيرة خلال التعامل مع تداعيات أزمة كورونا، كما أن البنوك تعاملت مع التداعيات الاقتصادية بطريقة أسهمت في دعم الاقتصاد والتخفيف عن المواطنين في آن واحد.


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