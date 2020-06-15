وزيرة الهجرة ترد بغضب على تعذيب المصريين بليبيا: لن نترك حقهم

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، إن مصر بذلت جهودا كبيرة لإعادة المصريين العالقين في الخارج في ظل أزمة فيروس كورونا.





وأكدت مكرم، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، "تحقيق تعاون وثيق بين أجهزة الدولة لإعادة المصريين".









وأضافت "لدينا مواطنون في اليمن يرغبون في العودة، وتم تكليف السفارة المصرية بالرياض لتسجيل بياناتهم".









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وتابعت نبيلة مكرم "كانت هناك مشكلة في الطيران المدني، وكان لابد من تجميع المصريين في عدن مع تصديق وزارة الطيران المدني"، مضيفة "كان لدينا مواطن في منطقة باليمن يبعد عن عدن 800 كيلو متر، وكان يرغب في العودة إلى مصر ولم يستطع الوصول إلى عدن للعودة إلى مصر".









وأكملت نبيلة مكرم "تعاونت مع السفارة في الرياض للحصول على تصديق للطيران المدني كي يسافر المواطن المصري من منطقته إلى عدن ويعود مع المواطنين إلى مصر".









وعلقت مكرم على تعذيب المصريين في ليبيا على يد مليشيا إرهابية:" عندما تم الاعتداء على المصريين وقتل 22 مصريا على يد داعش في ليبيا تم تنفيذ ضربة عسكرية جوية على الفور من مصر لجلب حق المصريين".









وأضافت نبيلة مكرم :" الدولة المصرية تتحرك على الفور من أجل حماية المصريين في الخارج ".









وفي مداخلة أخرى قالت مكرم ، إن فيديو إهانة المصريين في ليبيا مسيء جدا وجعلنا جميعا في حالة غضب والدولة المصرية أثبتت علي أرض الواقع أنها تقوم بحماية أولادها وحماية كرامتهم وحماية أرواحهم .









وأضافت نبيلة مكرم خلال مداخلة هاتفية لها في برنامج حضرة المواطن المذاع علي قناه الحدث اليوم ، أن هناك أمثلة تؤكد ان الدولة المصرية لا تترك ابناءها منها الإفراج عن الصيادين الذين تم احتجازهم علي يد الحوثيين في اليمن والاخرى عند بداية ازمة كورونا قامت الدولة المصرية بإعادة ابنائها في الخارج الذين رغبوا في العودة .









وأوضحت أن الدولة المصرية تثبت يوما بعد يوم أن أى مواطن مصري سيتم إهانته أو إهانة كرامته لن تتركه الدولة وهذا رأيناه في جميع المواقف السابقة .









وتابعت أن مساعدة المصريين في الخارج من قبل الدولة ورفع جوازات سفرهم عقب عودتهم إلى مصر مشهد لم نره من قبل وهي صورة وطنية رائعة .









واستكملت : أن جميع الجاليات المصرية في الخارج قامت بمساعدة المصريين المتواجدين في الخارج في ظل أزمة فيروس كورونا .