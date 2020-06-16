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رياضة

لن أتدخل في اعتراض الأندية.. أشرف صبحي: قدمنا دراسة لمجلس الوزراء تمهيدا لعودة الدوري..فيديو

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 12:22 ص
اشرف صبحي وعمرو الجنايني
اشرف صبحي وعمرو الجنايني
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حسن العمدة
أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أنه تم تقديم دراسة لمجلس الوزراء من أجل التمهيد لعودة النشاط الرياضي مرة أخرى. 

وأضاف صبحي في تصريحات خاصة لبرنامج البريمو على قناة Ten مع الإعلامي محمد فاروق ان هناك مرونة كبيرة في عودة النشاط بعد توقف أكثر من ثلاث شهور بسبب تفشي وباء كورونا مشيرا الي ان هناك خطط معينة تم وضعها لكافة الاندية لإعادة الحياة الرياضية مرة أخرى. 


وأشار إلى أن رفض الأندية لعودة الدوري المصري بعد قرار مجلس الوزراء مسؤولية اللجنة الخماسية ، ولن اتدخل في هذا الشأن .

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع وزير الإعلام لإعلان عودة النشاط الرياضي ، اليوم ، أن الحكومة وافقت على عودة بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم ولكن بإجراءات وتدابير احترازية صارمة.

وشدد وزير الرياضة ، أن الأندية ستعود للتدريبات يوم 20 يونيو الحالي مع اتخاذ تدابير وقائية.

وأكد وزير الرياضة أن منافسات الدوري ستعود يوم 20 يوليو لتعود الحياة إلى كرة القدم المصرية.

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