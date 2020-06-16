AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

لأنه حقيقي وشبهنا كمصريين.. وفاء صادق: لن أعيش في جلباب أبي مسلسل هيفضل عايش..فيديو

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 07:25 ص
الفنانة وفاء صادق
الفنانة وفاء صادق
Advertisements
محمود محسن
قالت الفنانة وفاء صادق، إنني شاهدت مسلسل "لن أعيش في جلباب أبي"  خمس مرات في حياتي .. ورغم مرور 24 سنة على عرضه إلا أنه اصبح عاديًا أن يعرض كل سنة مرتين على مدار العقدين الأخيرين؛ مشيرة أن جميع أبطال العمل بما فيهم الفنانة عبلة كاملة كانوا صغارا في السن خلال تصوير العمل.

وأضافت صادق خلال مداخلة عبر تطبيق زووم لبرنامج القاهرة الآن عبر فضائية العربية الحدث  أن الفنان نور الشريف كان عاشقًا للتصوير الفوتوجرافي  حتى أنه كان يحمل  كاميرته دائمًا وقام بتصويرنا جميعا أثناء تصوير العمل عدة مرات ولازلت محتفظة بصورة بتوقيعه الشخصي وقت تصوير "فرح سنية" خلال المسلسل.

وتابعت الفنانة وفاء صادق أن المسلسل ناجح جدًا عايش وهيفضل عايش لانه حقيقي وشبهنا كمصريين، "مسلسل حقيقي بجد وهيعيش أكتر لكن المفارقة بحسبها، هي رد فعل الناس الذي يكون في كل مرة يعرض فيها المسلسل وكانه جديدًا، ولم يمض عليه 24 عاما".

وأشارت صادق الى أن المسلسل كله لن يستطيع أحد أن ينساه، وعملي مع الفنان الكبير نور الشريف جعلني محظوظة، ودائما ما كنت أقول ذلك لاني عملت وأنا صغيرة  في السن مع كبار الفنانين.

وقالت الفنانة وفاء صادق إن الفنان نور الشريف لم يبخل علينا علمنا نكون طبيعين مش مصطنعين وازاي نقف قدام الكاميرا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كريزي تاكسي.. عبد الغفور البرعي الجديد سائق

لن أعيش في جلباب أبي.. قصة مسلسل رفضه نور الشريف | نوستالجيا

بعد مرور 24 عاما على عرض مسلسل لن أعيش في جلباب أبي.. كواليس لأول مرة عن فرح سنية

ناهد رشدي: فوجئت بالكيس الأسود في مشهد فرح سنية بمسلسل لن أعيش في جلباب أبي

بعد الانتشار الواسع.. أحمد أمين: يارب ارزقنا نجاح حلو وأعمال تعيش زي «لن أعيش في جلباب أبي»

مكلتش مكرونة.. وفاء صادق تستعيد ذكريات لن أعيش فى جلباب أبي

ترشيحاتنا

بفستان محتشم.. نسرين طافش تبهر متابعيها في أحدث ظهور

يوم عمل ويوم إجازة.. مقترح برلماني لتقسيم الموظفين بسبب كورونا

منشور جديد.. ابنة رجاء الجداوي تدعو لها بالشفاء من كورونا

كيف يكون الزهد في الدنيا.. مستشار المفتي يجيب.. فيديو

مذيع شاب يعلن إصابته بـ كورونا ويروي تجربته

شوية جنان.. هيدي كرم تتألق في أحدث ظهور لها.. شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فى موسمه.. 11 فائدة للجسم عند تناول العنب

بفساتين متشابهة .. هنا الزاهد تستعرض جمالها فى أحدث ظهور

سعر تنورة أمل بوشوشة في أحدث جلسة تصوير.. صور