لأنه حقيقي وشبهنا كمصريين.. وفاء صادق: لن أعيش في جلباب أبي مسلسل هيفضل عايش..فيديو

قالت الفنانة وفاء صادق، إنني شاهدت مسلسل "لن أعيش في جلباب أبي" خمس مرات في حياتي .. ورغم مرور 24 سنة على عرضه إلا أنه اصبح عاديًا أن يعرض كل سنة مرتين على مدار العقدين الأخيرين؛ مشيرة أن جميع أبطال العمل بما فيهم الفنانة عبلة كاملة كانوا صغارا في السن خلال تصوير العمل.





وأضافت صادق خلال مداخلة عبر تطبيق زووم لبرنامج القاهرة الآن عبر فضائية العربية الحدث أن الفنان نور الشريف كان عاشقًا للتصوير الفوتوجرافي حتى أنه كان يحمل كاميرته دائمًا وقام بتصويرنا جميعا أثناء تصوير العمل عدة مرات ولازلت محتفظة بصورة بتوقيعه الشخصي وقت تصوير "فرح سنية" خلال المسلسل.





وتابعت الفنانة وفاء صادق أن المسلسل ناجح جدًا عايش وهيفضل عايش لانه حقيقي وشبهنا كمصريين، "مسلسل حقيقي بجد وهيعيش أكتر لكن المفارقة بحسبها، هي رد فعل الناس الذي يكون في كل مرة يعرض فيها المسلسل وكانه جديدًا، ولم يمض عليه 24 عاما".





وأشارت صادق الى أن المسلسل كله لن يستطيع أحد أن ينساه، وعملي مع الفنان الكبير نور الشريف جعلني محظوظة، ودائما ما كنت أقول ذلك لاني عملت وأنا صغيرة في السن مع كبار الفنانين.



