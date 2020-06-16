رامي صبري يتخطى 3 ملايين مشاهدة بـ غريب الحب

حققت أغنية «غريب الحب» للفنان رامي صبري ، 3 ملايين و55 ألف مشاهدة، بعد طرحها في أخر مايو الماضي عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب.





وتقول كلمات أغنية «غريب الحب» رامي صبري : "غريب الحب مين فاهمه.. مابين اتنين بيتفارقوا .. وبين اتنين بيتفاهموا.. فى حد الحب ده سارقه .. وحد الحب كان واهمه .. والفرصة التانية بنستناها.. واهو بنصلح غلطات بعد ما عدنا الحسابات حتى ولو مش قاصدين".





وان كان فيه حاجة احنا خسرناها هنعوض ف الجيات .. لسة فـ عمرنا حكايات هنسيب فرحتنا لمين.. ونروح ونسيب ونقول محصلش نصيب .. ونغيب والشوق لو يجي لأي حبيب .. يفكروا باللي اتنسى بعد اما جرحه يطيب".



