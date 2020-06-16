AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

رامي صبري يتخطى 3 ملايين مشاهدة بـ غريب الحب

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 03:11 ص
رامي صبري - غريب
رامي صبري - غريب الحب
Advertisements
سعيد فراج
حققت أغنية «غريب الحب» للفنان رامي صبري، 3 ملايين و55 ألف مشاهدة، بعد طرحها في أخر مايو الماضي عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب. 

وتقول كلمات أغنية «غريب الحب» رامي صبري: "غريب الحب مين فاهمه.. مابين اتنين بيتفارقوا .. وبين اتنين بيتفاهموا.. فى حد الحب ده سارقه .. وحد الحب كان واهمه .. والفرصة التانية بنستناها.. واهو بنصلح غلطات بعد ما عدنا الحسابات حتى ولو مش قاصدين".

وان كان فيه حاجة احنا خسرناها هنعوض ف الجيات .. لسة فـ عمرنا حكايات هنسيب فرحتنا لمين..  ونروح ونسيب ونقول محصلش نصيب .. ونغيب والشوق لو يجي لأي حبيب .. يفكروا باللي اتنسى بعد اما جرحه يطيب".

من جهة اخرى، حققت أغنية "حياتي مش تمام" لـ الفنان رامي صبري نجاحا كبيرا جدًا منذ طرحها عبر قناة "يوتيوب"، وجميع مواقع التواصل الاجتماعي.

وتخطت الأغنية حاجز الـ ١١ مليون مشاهدة بعد ثلاث  شهورمنطرحها عبر القناة الرسمية على موقع "يوتيوب".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

غريب الحب لـ رامي صبري.. تتر مسلسل فرصة تانية تحقق مليون مشاهدة

غريب الحب لـ رامي صبري .. تتر مسلسل فرصة تانية يتجاوز المليون مشاهدة على اليوتيوب

غريب الحب لـ رامي صبري تقترب من 3 ملايين مشاهدة

كورونا فيروس.. رامي صبري يشارك جمهوره بصورة مرتديا الكمامة.. شاهد

خلال 4 أيام.. غريب الحب لـ رامي صبري تتخطى نصف المليون مشاهدة

بمقطع من الأغنية.. رامي صبري يروج لـ غريب الحب

ترشيحاتنا

اخبار الزمالك اليوم| شكوى جديدة ضد رئيس القلعة البيضاء .. مرتضى منصور يرفض عودة الدوري .. و كارتيرون يقلل عدد الراحلين

بشرى سارة.. المستشفى القبطي برمسيس تقوم بعمل المسحة مجانا.. فيديو

8 آلاف معزولين منزليًا.. الصحة: لدينا 22 ألف مريض كورونا في المستشفيات

الـ كاف لم يظلم الزمالك.. فرج عامر: الأهلي هو نادي القرن الحقيقي .. فيديو

وراء كل رجل امرأة عظيمة .. 10 صور لزوجة محمد صلاح

التحليل في سيارتك.. مواعيد عمل خدمة درايف ثرو لتحليل كورونا.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان محتشم.. نسرين طافش تبهر متابعيها في أحدث ظهور

بعد أزمة بناته.. 5 إطلالات لـ أسما شريف منير تبرز جمالها

وراء كل رجل امرأة عظيمة .. 10 صور لزوجة محمد صلاح