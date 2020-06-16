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فن

اللي عاوزني بعد كده هيدفع.. أحمد حسن يلعب في فريقي أمير كرارة وأحمد السقا

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 04:42 ص
أحمد حسن
أحمد حسن
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مصطفى كرم

نشر أحمد حسن لاعب المنتخب السابق فيديو للفنان احمد السقا خلال استضافته في برنامج سهرانين للفنان أمير كرارة.


وظهر أحمد السقا وأمير كرارة بالفيديو وهما يتفقان على لعب مباراة كرة قدم ويجمعان فريقهما؛ ليتفاجآ أن احمد حسن يلعب لصالح الفريقين.

وعلق أحمد حسن قائلا "كده هتحيروني معاكم يا رجالة أروح مع مين فيكم؟ اللي عاوز بعد كده هيدفع.. الف مبروك لحبايبي وأصدقائي السقا وكرارة ربنا يوفقكم في المسلسل الجديد #نسل_الاغراب وان شاء الله تعملوا حاجة تليق بيكم وتكسروا الدنيا ".

نسل الأغراب ... شاهد: أمير كرارة وأحمد السقا يروجان لمسلسلهما الجديد.. فيديو

وكشف المنتج تامر مرسى عن مسلسل " نسل الاغراب" الذي سيتم عرضه في رمضان 2121 عن طريق نشر صورة تجمعه بالنجمين أحمد السقا وأمير كراره وعلق : "مسلسل "نسل الاغراب" رمضان 2021 حصريًا على شاشات المتحدة.

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