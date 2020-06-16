AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الصين تعود إلى الإغلاق.. السلطات تسيج أجزاء من بكين وتفرض حظر سفر جديدا

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 10:36 ص
كورونا يجتاح بكين
كورونا يجتاح بكين
Advertisements
على صالح
أعادت السلطات الصينية فرض بعض القيود على السفر، إلى العاصمة بكين، اليوم الثلاثاء، حيث تعمل سلطات الصحة على احتواء موجة جديدة من تفشي فيروس كورونا المستجد في محاولة لمحاصرته ومنع انتشاره على نطاق أوسع، بعد أن كانت تغلبت الصين على الجائحة التي تفشت منذ ديسمبر الماضي إلى حد كبير.

ومع استمرار عمليات إعادة الفتح من أوروبا إلى أمريكا اللاتينية، سلط النشاط المريب في بكين الضوء على دعوات الخبراء لليقظة في مكافحة الوباء الذي تفشى مجددا في 11 مقاطعة في العاصمة.

وأبلغت الصين عن 40 إصابة جديدة بالفيروس كورونا اليوم الثلاثاء، 27 منها في بكين، ليصل بذلك الإجمالي إلى 106 منذ يوم الجمعة، بينما كان مريض واحد على الأقل في حالة حرجة وكان اثنان في حالة خطيرة.

من ناحية أخرى، صرح نائب مدير قسم بيولوجيا الأمراض في جامعة ووهان - يانج تشانكيو - لوسائل الإعلام الحكومية أنه يعتقد أن أحدث تفشي في بكين ينطوي على سلالة أكثر عدوى من الفيروس الذي أصاب ووهان في بداية الوباء.

وحث نائب رئيس مجلس الدولة سون تشونلان مسؤولي المدينة على فرض تدابير "صارمة" للسيطرة على الفيروس لاحتواء انتشاره، لاسيما الذي ظهر في سوق الجملة الغذائية الضخم "شينفادي".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد تعافي المصابين.. فريق مكافحة كورونا في الصين يغادر هوبي بأمر من الرئيس

لظهور كورونا من جديد.. سلطات الصين تعلن الأحكام العرفية بمنطقة في بكين

رعب من موجة ثانية.. الصين تعيد إغلاق أحياء في بكين بعد ظهور إصابات بـ كورونا

رعب من موجة ثانية.. الصين تسجل أعلى حصيلة يومية بـ كورونا منذ شهرين

بعد انفجار موجة ثانية لكورونا .. بكين تعلن حالة الطوارئ وتسجل أكبر ارتفاع للإصابات فى شهرين

بؤرة جديدة.. كيف انتقل فيروس كورونا إلى سوق بكين؟

ترشيحاتنا

بعد إصابته بـ كورونا.. خبير اقتصادى: شعرت بنفس أعراض الإنفلونزا.. فيديو

أدعية بعد المذاكرة وقبل الامتحان.. احرص عليها لعدم النسيان

أخبار الرياضة| فرج عامر: الأهلي نادي القرن الحقيقي.. محظورات كرة القدم في زمن كورونا بعد استئناف النشاط

تفاصيل أول طبيب متعافى من فيروس كورونا وتبرعه ببلازما الدم

لطلاب الثانوية العامة.. تعرف على درجات كل مادة وإيه الممنوع في الامتحان

محمد سامى: الرقابة حذفت نصف مشاهد فيلم جواب اعتقال وتسببت فى تغيير مضمونه.. شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مين أحلى.. شاهد فساتين زفاف المشاهير فى زمن كورونا.. صور

مواصفات ميتسوبيشي جراند لانسر mitsubishi grand lancer 2020.. صور

بعد الفوتسيشن المثير.. 10 صور لـ لينا أحمد الفيشاوي أثارت الجدل على السوشيال ميديا