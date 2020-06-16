الصين تعود إلى الإغلاق.. السلطات تسيج أجزاء من بكين وتفرض حظر سفر جديدا

أعادت السلطات الصينية فرض بعض القيود على السفر، إلى العاصمة بكين، اليوم الثلاثاء، حيث تعمل سلطات الصحة على احتواء موجة جديدة من تفشي فيروس كورونا المستجد في محاولة لمحاصرته ومنع انتشاره على نطاق أوسع، بعد أن كانت تغلبت الصين على الجائحة التي تفشت منذ ديسمبر الماضي إلى حد كبير.
ومع استمرار عمليات إعادة الفتح من أوروبا إلى أمريكا اللاتينية، سلط النشاط المريب في بكين الضوء على دعوات الخبراء لليقظة في مكافحة الوباء الذي تفشى مجددا في 11 مقاطعة في العاصمة.
وأبلغت الصين عن 40 إصابة جديدة بالفيروس كورونا اليوم الثلاثاء، 27 منها في بكين، ليصل بذلك الإجمالي إلى 106 منذ يوم الجمعة، بينما كان مريض واحد على الأقل في حالة حرجة وكان اثنان في حالة خطيرة.
من ناحية أخرى، صرح نائب مدير قسم بيولوجيا الأمراض في جامعة ووهان - يانج تشانكيو - لوسائل الإعلام الحكومية أنه يعتقد أن أحدث تفشي في بكين ينطوي على سلالة أكثر عدوى من الفيروس الذي أصاب ووهان في بداية الوباء.
وحث نائب رئيس مجلس الدولة سون تشونلان مسؤولي المدينة على فرض تدابير "صارمة" للسيطرة على الفيروس لاحتواء انتشاره، لاسيما الذي ظهر في سوق الجملة الغذائية الضخم "شينفادي".