لن نبدأ بالمطاعم داخل الأندية.. وزير الشباب: عودة النشاط الرياضى بشكل تدريجي





وأضاف " صبحى " ، خلال حوار خاص ببرنامج، " صباحك مصر"، المذاع على فضائية " ام بى سى مصر 2 "، أن هناك ألعابا غير تلامسية سنبدأ بها وفى الأماكن الخارجية للنادى.





وأشار إلى أن بدءا من 1-7 سيتم التدريب داخل النوادى وليست المباريات، والتنافس سيبدأ فى شهر 8 ، مؤكدًا أنهم قاموا بعمل كود آخر للأندية الصحية مع وجود تباعد اجتماعى المنصوص عليه.





وتابع أنه تم تخصيص فترة من 20 يونيه لـ 25 يوليو كإعداد للأندية قبل عودة النشاط الرياضى، منوها إلى أن هناك مسؤولا وقائيا داخل النادى ومسؤول تطهير المكان بصفة مستمرة.





وأكد أن هناك طرقا للتعامل مع أى حالة اشتباه بفيروس كورونا داخل النادى الصحى، لافتا إلى أن الأماكن المغلقة داخل الأندية لن نبدأ بها ولن نبدأ بالمطاعم فى الفترة الأولى .

قال الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، إنه يعمل على عودة النشاط الرياضى بشكل تدريجى، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، لافتا إلى أن الأنشطة الرياضية تم تصنيفها إلى رياضات تلامسية مثل الكاراتيه والتايكوندو وغيرها من الألعاب الجماعية مثل كرة القدم.