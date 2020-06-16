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حوادث

وافقت على تفويض رئيسها.. الجمعية العمومية للنقض تقر جدول أعمالها

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 03:48 م
صدى البلد
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محمد عبدالله
صرح المستشار محمد رضا حسین، نائب رئيس محكمة النقض، مستشار رئيس المحكمة للعلاقات العامة والإعلام، بأنه انعقدت اليوم الثلاثاء الجمعية العمومية العادية لمحكمة النقض برئاسة المستشار عبد الله عصر رئيس مجلس القضاء الأعلى، وحضور أعضاء الجمعية بالبهو الرئيسي بدار القضاء العالي الذي تم إعداده مع مراعاة كافة التدابير الاحترازية المقررة من قبل وزارة الصحة واتباعها قرارات رئيس مجلس الوزراء.

وبدأ الاجتماع بكلمة رئيس المحكمة حيث رحب بالحاضرين من السادة الأعضاء واستعرض ما قامت به المحكمة من إنجازات طوال العام القضائي وطالبهم ببذل الجهد في إنجاز الطعون طوال مدة الصيف لسرعة الفصل ولتحقيق العدالة الناجزة لشعب مصر العظيم في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي شرفت الجمعية بتقديم الشكر له على رعايتة للقضاء المصري وقد تم إختيار عدد جديد من بین قضاة الإستئناف والنيابة العامة بالاقتراع السري للعمل قضاة بمحكمة النقض وإنتهت الجمعية إلى تفويض المستشار رئيس المحكمة في إدارة شئونها المدة القادمة.

وقدم المستشار محمد عبد المحسن نائب رئيس محكمة النقض - رئيس نادي قضاة مصر درع نادي القضاة تكريما لرئيس المحكمة .ووجه كلمة له تضمنت ما نصة انشهد الله أنكم أديتم الأمانة على أكمل وجه ، وأننا لم نجد فيكم أو منكم إلا كل الخير القضاة مصر ، وكل الإستجابة و التعاون بل و المبادرة لما فيه صالح القضاء والسادة قضاة الأجلاء فتحتم أبوابكم للجميع ، أحسنتم إستقبال الصغير قبل الكبير احتويتك بسعة صدركم كل صاحب حق ، واستجبتم بعدلكم إلى كل صاحب مظلمة ".

وحضر الاجتماع المستشار طه قاسم النائب الأول لرئيس المحكمة والمستشار حسين الصعيدى النائب الثاني لرئيس المحكمة والمستشارين محمود مسعود مدير نيابة النقض، وحسني عبد اللطيف رئيس المكتب الفني لمحكمة النقض وأشرف مسعد المستشار الفني الرئيس المحكمة وقيادات المحكمة.

وافقت على تفويض رئيسها.. الجمعية العمومية للنقض تقر جدول أعمالها
وافقت على تفويض رئيسها.. الجمعية العمومية للنقض تقر جدول أعمالها
وافقت على تفويض رئيسها.. الجمعية العمومية للنقض تقر جدول أعمالها
وافقت على تفويض رئيسها.. الجمعية العمومية للنقض تقر جدول أعمالها
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