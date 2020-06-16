احمد العوضى يستعرض لياقته البدنية من داخل الجيم.. شاهد

نشر الفنان احمد العوضى عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعي و تبادل الصور والفيديوهات " انستجرام " فيديو من داخل الجيم وهو يمارس تمارين رياضية.





وينتظر الفنان أحمد العوضي عرض مسلسله الجديد "شديد الخطورة"، الذي تقرر عرضه يوم ٢٤ من شهر يونيو الجاري، عبر منصة "watch it" الإلكترونية.







والمسلسل بطولة أحمد العوضي، ريم مصطفى، هادي الجيار، حسني شتا، خالد كمال، محمود حجازي، رياض الخولي، وهو من تأليف محمد سيد بشير، وإخراج حسام علي.







يذكر أن أحمد العوضي خاض السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "الاختيار"، وحقق من خلاله نجاحًا كبيرًا، وهو بطولة أمير كرارة، دينا فؤاد، سارة عادل، ضياء عبد الخالق، محمد إمام، آسر ياسين، محمد رجب، إياد نصار، كريم محمود عبد العزيز، وماجد المصرى، وصلاح عبد الله، كريم عبد الخالق، محمد عز، مها نصار، وهو تأليف باهر دويدار، إخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة سينرجي.

