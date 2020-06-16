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فن

هبة السيسي تشارك جمهورها بصورة من إجازتها الصيفية

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 06:23 م
هبة السيسي
هبة السيسي
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محمد بدران

حرصت الممثلة وملكة الجمال هبة السيسي على مشاركة متابعيها بصورة جديدة نشرتها عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت هبة السيسي فى الصور بإطلالة  ملفتة فى البحر اثناء قضاء إجازتها الصيفية، نالت إعجاب متابعيها.

وكان آخر أعمالها فيلم "حليمو أسطورة الشواطئ"، مع الفنان طلعت زكريا الذى تم عرضه فى السينمات فى ديسمبر 2017.

الفيلم بطولة ريم البارودي، نرمين ماهر، بيومي فؤاد، كريم أبوزيد، رامي غيط، أميمة طلعت زكريا، تأليف محمد فضل، إخراج محمد سعيد.

ومن أبرز أعمالها فيلم "كتكوت"، "دنيا الليل"، و"أنا والمدام"، و"حليمو أسطورة الشواطئ" و"ستات قادرة" و"الصعلوك" الذي يعد آخر أعمالها الدرامية.

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