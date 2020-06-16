نشر طريقة عمل أرز بسمتي بالخضار للشيف أميرة شنب

يتميز الأرز البسمتى ببعض الخواص التى تجعله من أفضل أنواع الأرز التى يمكن مزجها فى أطباق متعددة ويضفى عليها جميعا مذاقا رائعا.





ويعتقد البعض أن الأرز البسمتى يقدم فى الكبسة أو سادة فقط لكن هناك الكثير من الوصفات التى يمكن إضافة الأرز البسمتى لها.





نقدم لكم طريقة عمل أرز بسمتي بالخضار بخطوات الشيف أميرة شنب مقدمة برنامج أميرة فى المطبخ على قناة سي بي سي سفرة بحيث يعد وجبة غذائية متكاملة وفى نفس الوقت تكلفتها منخفضة.





مقادير أرز بسمتي بالخضار:

ارز بسمتى منقوع و مصفى

ملعقة كارى ملح فلفل اسود

زبدة

مرقة

جزر

فاصولياء حمراء

كوسة

بصل

فلفل الوان

بسلة

كزبرة خضراء

زهر بروكلى





طريقة عمل أرز بسمتي بالخضار

- ضعى الزبدة فى طاسة على النار وحمرى البصل بها مع الكارى والملح والفلفل ثم أضيفي الجزر والكوسة و الخضروات وقلبي جيدا.

- أضيفي الارز ثم الفاصوليا و الكزبرة ثم المرقة ويتم تهدئة النار حتى اكتمال النضج.



