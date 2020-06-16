AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

بعد تسجيل إصابات جديدة بـ كورونا.. الصين ترفع حالة الطوارئ الصحية

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 09:21 م
الصين ترفع حالة
الصين ترفع حالة الطوارئ الصحية
Advertisements
القسم الخارجي
أعلنت الصين، اليوم الثلاثاء، عن رفع حالة طوارئ الصحة العامة، في العاصمة بكين بعد تسجيل حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

ووجهت بلدية بكين، اليوم، الدعوة إلى السكان بعدم مغادرة المدينة على خلفية تفشي فيروس كورونا.

وكانت البلدية قد حذرت، صباح اليوم، من أن انتشار الفيروس في العاصمة بات خطير جدا.

وكانت السلطات الصينية فرضت بعض القيود على السفر، إلى العاصمة بكين، اليوم الثلاثاء، حيث تعمل سلطات الصحة على احتواء موجة جديدة من تفشي فيروس كورونا المستجد في محاولة لمحاصرته ومنع انتشاره على نطاق أوسع، بعد أن كانت تغلبت الصين على الجائحة التي تفشت منذ ديسمبر الماضي إلى حد كبير.

ومع استمرار عمليات إعادة الفتح من أوروبا إلى أمريكا اللاتينية، سلط النشاط المريب في بكين الضوء على دعوات الخبراء لليقظة في مكافحة الوباء الذي تفشى مجددا في 11 مقاطعة في العاصمة.

وأبلغت الصين عن 40 إصابة جديدة بالفيروس كورونا اليوم الثلاثاء، 27 منها في بكين، ليصل بذلك الإجمالي إلى 106 منذ يوم الجمعة، بينما كان مريض واحد على الأقل في حالة حرجة وكان اثنان في حالة خطيرة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بكين تخفض استجابة طوارئ الصحة العامة لفيروس "كورونا" اعتبارا من الغد

بعد 56 يوما دون إصابات.. بكين تسجل حالة إصابة جديدة بـ كورونا

الصين تسجل أعلى معدل إصابات بـ كورونا منذ أبريل الماضي

الصحة العالمية: عودة كورونا مجددا في الصين حدث خطير

بكين تحذر.. الإعلان عن 40 إصابة جديدة بكورونا في الصين

الصين تعود إلى الإغلاق.. السلطات تسيج أجزاء من بكين وتفرض حظر سفر جديدا

ترشيحاتنا

أبرزها رابطة المحترفين .. 3 مطالب للخطيب فى اجتماع اتحاد الكرة لحسم مصير الدوري

أصحاب أمراض الأورام والقلب في المقدمة.. الصحة تكشف سبب زيادة معدلات الوفاة بفيروس كورونا.. فيديو

احذر .. تعقيم الكمامة بالكحول يعرض حياتك للخطر

نصائح هامة للحفاظ على سيارتك من السرقة

قائمة بالأدوية التي استقر العالم على الاستعانة بها حتى الآن في علاج كورونا

حدود ساخنة.. تفاصيل المواجهة الدموية بين الهند والصين.. خسائر وقتلى بالجيشين في لاداخ.. نيودلهي تلجأ للدبلوماسية وبكين تقذف بالاتهامات ..صور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس البيت.. يارا بإطلالة جذابة تبهر متابعيها على إنستجرام

بـ ظهر مكشوف.. لارا إسكندر بإطلالة تخطف الأنظار على انستجرام

حدود ساخنة.. تفاصيل المواجهة الدموية بين الهند والصين.. خسائر وقتلى بالجيشين في لاداخ.. نيودلهي تلجأ للدبلوماسية وبكين تقذف بالاتهامات ..صور