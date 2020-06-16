بعد تسجيل إصابات جديدة بـ كورونا.. الصين ترفع حالة الطوارئ الصحية

أعلنت الصين، اليوم الثلاثاء، عن رفع حالة طوارئ الصحة العامة، في العاصمة بكين بعد تسجيل حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.





ووجهت بلدية بكين، اليوم، الدعوة إلى السكان بعدم مغادرة المدينة على خلفية تفشي فيروس كورونا.





وكانت البلدية قد حذرت، صباح اليوم، من أن انتشار الفيروس في العاصمة بات خطير جدا.





وكانت السلطات الصينية فرضت بعض القيود على السفر، إلى العاصمة بكين، اليوم الثلاثاء، حيث تعمل سلطات الصحة على احتواء موجة جديدة من تفشي فيروس كورونا المستجد في محاولة لمحاصرته ومنع انتشاره على نطاق أوسع، بعد أن كانت تغلبت الصين على الجائحة التي تفشت منذ ديسمبر الماضي إلى حد كبير.





ومع استمرار عمليات إعادة الفتح من أوروبا إلى أمريكا اللاتينية، سلط النشاط المريب في بكين الضوء على دعوات الخبراء لليقظة في مكافحة الوباء الذي تفشى مجددا في 11 مقاطعة في العاصمة.





وأبلغت الصين عن 40 إصابة جديدة بالفيروس كورونا اليوم الثلاثاء، 27 منها في بكين، ليصل بذلك الإجمالي إلى 106 منذ يوم الجمعة، بينما كان مريض واحد على الأقل في حالة حرجة وكان اثنان في حالة خطيرة.