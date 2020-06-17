خالد بن الوليد.. ياسر جلال يشوق جمهوره لمسلسله الجديد في رمضان 2021

نشر الفنان ياسر جلال صورة جديدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى للصور و الفيديوهات إنستجرام.
وتعاقد ياسر جلال على القيام بدور خالد بن الوليد- رضي الله عنه-، وعرض قصة حياته في مسلسله في رمضان 2021.
وعلق علي الصورة قائلا: سيف الله "خالد بن الوليد".
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ونالت الصورة إعجاب الكثير من متابعيه، وجاءت تعليقاتهم ما بين "بالتوفيق ومن نجاح إلى نجاح.. إن شاء الله هيكون عمل يؤثر في الجمهور ويترك أثرا فيهم مثل باقي أعمالكم تحياتي.. منورين.. بالتوفيق يا نجم.. أنسب فنان للدور".
يذكر ان آخر اعمال الفنان ياسر جلال هو مسلسل " الفتوة" إخراج حسين المنباوي وتأليف هاني سرحان وبطولة الفنانة نجلاء بدر، أحمد صلاح حسني، مي عمر، رياض الخولي، انعام سالوسه، احمد خليل، احمد خالد صالح، هنادي مهنى.