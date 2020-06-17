AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

خالد بن الوليد.. ياسر جلال يشوق جمهوره لمسلسله الجديد في رمضان 2021

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 07:40 ص
صدى البلد
Advertisements
رنا اشرف
نشر الفنان ياسر جلال صورة جديدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى للصور و الفيديوهات إنستجرام.

وتعاقد ياسر جلال على القيام بدور خالد بن الوليد- رضي الله عنه-، وعرض قصة حياته في مسلسله في رمضان 2021.

وعلق علي الصورة قائلا: سيف الله "خالد بن الوليد".

اقرأ أيضًا:

ونالت الصورة إعجاب الكثير من متابعيه، وجاءت تعليقاتهم ما بين "بالتوفيق ومن نجاح إلى نجاح.. إن شاء الله هيكون عمل يؤثر في الجمهور ويترك أثرا فيهم مثل باقي أعمالكم تحياتي.. منورين.. بالتوفيق يا نجم.. أنسب فنان للدور".

يذكر ان آخر اعمال الفنان ياسر جلال هو مسلسل " الفتوة" إخراج حسين المنباوي وتأليف هاني سرحان وبطولة الفنانة نجلاء بدر، أحمد صلاح حسني، مي عمر، رياض الخولي، انعام سالوسه، احمد خليل، احمد خالد صالح، هنادي مهنى.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شاهد.. نجلاء بدر توجه رساله لجمهورها

الأخ الكبير.. أحمد خالد صالح بصحبة ياسر جلال من كواليس الفتوة

قبل ترشيحه لتجسيد دور خالد بن الوليد.. طارق الشناوي: ياسر جلال الأنسب

sugar.. شاهد نجلاء بدر تنشر صورة برفقة نيللي كريم

أنا وعمر.. نجلاء بدر تمازح آسر ياسين على طريقتها

رسميًا.. ياسر جلال يتعاقد على بطولة مسلسل سيف الله خالد بن الوليد

ترشيحاتنا

محاولة قتل عجوز تسعينية على يد سفاح في أمريكا.. فيديو

بعد إعلان الحكومة .. صحة النواب توضح الزيادة الجديدة فى رواتب الأطباء والأطقم الطبية

هل البسملة في الصلاة سرا أم جهرا وهل تبطل بتركها ؟.. البحوث الإسلامية يجيب

من غير مسحة.. 7 تحاليل تكشف عن الإصابة بـ فيروس كورونا

قواعد صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات بداية من أول يوليو.. التأمين الاجتماعي يجيب.. فيديو

في ذكرى وفاته.. دعاء الشيخ الشعراوي لفك السحر من 33 كلمة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كيا بيكانتو 2021 في ثوبها الجديد.. صور

كنز تجميلي مذهل.. فوائد ماء الأرز للبشرة

خلال نزهة جبلية في السعودية.. رياضي عالمي يحمل والده على ظهره.. فيديو