خالد بن الوليد.. ياسر جلال يشوق جمهوره لمسلسله الجديد في رمضان 2021

نشر الفنان ياسر جلال صورة جديدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى للصور و الفيديوهات إنستجرام.





وتعاقد ياسر جلال على القيام بدور خالد بن الوليد- رضي الله عنه-، وعرض قصة حياته في مسلسله في رمضان 2021.





وعلق علي الصورة قائلا: سيف الله "خالد بن الوليد".





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ونالت الصورة إعجاب الكثير من متابعيه، وجاءت تعليقاتهم ما بين " بالتوفيق ومن نجاح إلى نجاح.. إن شاء الله هيكون عمل يؤثر في الجمهور ويترك أثرا فيهم مثل باقي أعمالكم تحياتي.. منورين.. بالتوفيق يا نجم.. أ نسب فنان للدور".





يذكر ان آخر اعمال الفنان ياسر جلال هو مسلسل " الفتوة" إخراج حسين المنباوي وتأليف هاني سرحان وبطولة الفنانة نجلاء بدر، أحمد صلاح حسني، مي عمر، رياض الخولي، انعام سالوسه، احمد خليل، احمد خالد صالح، هنادي مهنى.



