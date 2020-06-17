AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

دعما لجهود الدولة في ظل الجائحة.. "مستقبل وطن" بالإسكندرية يقود حملة وقاية من كورونا

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 12:59 م
صدى البلد
Advertisements
أ ش أ
نظمت "أمانة كرموز " بحزب "مستقبل وطن " بالإسكندرية، تحت رعاية النائب رزق راغب ضيف الله ، أمين الحزب بالمحافظة، حملة لتوزيع الكمامات القماش على المواطنين ، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لوقف انتشار وانتقال عدوى فيروس "كورونا".

وقال النائب ضيف الله - في تصريح له اليوم الأربعاء - إن هذه المبادرة تأتي انطلاقًا من الدور المجتمعي لحزب "مستقبل وطن" بضرورة التواجد بين المواطنين ، والتفاعل مع الأوضاع الراهنة ، ومساعدة الدولة في تنفيذ الإجراءات الاحترازية ، والقرارات التي تتخذها الحكومة لمجابهة انتشار الفيروس.

وأضاف أنه أصدر تعليماته لأعضاء الحزب بضرورة نشر الوعي بالفيروس وأخطاره، وطرق الوقاية منه ، وذلك في إطار الدور المجتمعي للحزب في ظل هذه الظروف الصعبة التي يمر بها العالم بأسره، مشيدًا بالإجراءات الفعالة التي تتخذها مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، في مكافحة انتشار الفيروس، واستمرار دفع عجلة الإنتاج، واستكمال العمل في المشروعات الحيوية.

وكان المهندس أشرف الشريف، النائب الأول لرئيس الحزب، والأمين العام للحزب ، قد وجه بضرورة رفع درجة الاستعداد القصوى، على مستوى كافة المستويات التنظيمية، للحزب بجميع المحافظات، دعما لخطط الدولة في مواجهة فيروس "كورونا" المستجد.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مستقبل وطن يطلق فرق تعقيم لمواجهة فيروس كورونا بمحافظة القليوبية

مستقبل وطن يهدي وزارة الصحة عيادات متنقلة لمواجهة فيروس كورونا

حملة شبابية لتعقيم وتطهير المنشآت العامة بمركز باريس

حملة لتعقيم المدينة الشبابية بمركز الخارجة في الوادي الجديد

مستقبل وطن الفيوم يساعد في صرف معاشات تكافل وكرامة ومنحة الرئيس

مستقبل وطن يواصل حملة مواجهة كورونا فى كفرالشيخ .. صور

ترشيحاتنا

تركته داخل سيارة ساخنة للعب القمار.. طفل 5 أعوام يلقى مصرعه بسبب إهمال جدته

نشرة الفن| ابنة رجاء الجداوي تكشف عن تطورات حالتها الصحية.. عمر طاهر عن تجسيد محمد رمضان لحياة أحمد زكي: ثقة في الله مش هينفع

طالبهم بأمواله.. رجل وزوجته يستدرجان مزارعا ويقتلانه ويحرقان جثته بالمنيا

أكبر معمرة في الشرقية.. نجل الحاجة فتحية يكشف تفاصيل لأول مرة عن رفض المستشفى لوالدته

سلطنة عمان تسجل 810 إصابات جديدة بفيروس كورونا

تعليق عمل السفارة الفلسطينية في القاهرة بسبب كورونا| تفاصيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كريم نجار: زيادة أسعار السيارات بارتفاع سعر الدولار.. والحل في المخزون

دراسة علمية حديثة: الوحدة تزيد من صعوبة الإقلاع عن التدخين

بملابس رياضية.. إيمان العاصى وابنتها تتألقان فى أحدث جلسة تصوير | شاهد