دعما لجهود الدولة في ظل الجائحة.. "مستقبل وطن" بالإسكندرية يقود حملة وقاية من كورونا

نظمت "أمانة كرموز " بحزب "مستقبل وطن " بالإسكندرية، تحت رعاية النائب رزق راغب ضيف الله ، أمين الحزب بالمحافظة، حملة لتوزيع الكمامات القماش على المواطنين ، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لوقف انتشار وانتقال عدوى فيروس "كورونا".





وقال النائب ضيف الله - في تصريح له اليوم الأربعاء - إن هذه المبادرة تأتي انطلاقًا من الدور المجتمعي لحزب "مستقبل وطن" بضرورة التواجد بين المواطنين ، والتفاعل مع الأوضاع الراهنة ، ومساعدة الدولة في تنفيذ الإجراءات الاحترازية ، والقرارات التي تتخذها الحكومة لمجابهة انتشار الفيروس.





وأضاف أنه أصدر تعليماته لأعضاء الحزب بضرورة نشر الوعي بالفيروس وأخطاره، وطرق الوقاية منه ، وذلك في إطار الدور المجتمعي للحزب في ظل هذه الظروف الصعبة التي يمر بها العالم بأسره، مشيدًا بالإجراءات الفعالة التي تتخذها مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، في مكافحة انتشار الفيروس، واستمرار دفع عجلة الإنتاج، واستكمال العمل في المشروعات الحيوية.



