رئيس مدينة الغردقة : تشكيل لجنة لأعمال النظافة والكابلات المكشوفة والإنارة





استكمل اللواء عاطف وجدي رئيس مدينة الغردقة جولاته الميدانية بشوارع مدينة الغردقة، وذلك للوقوف على الخدمات المقدمة للمواطنين، وشملت الجولة المرور على شارع ميدان ومبي لرفع كفاءة الميدان وتكثيفه بأعمال إنارة ومنطقة أبو عشره والتي تقوم بها المدينة من أعمال أسفلت وعمل بردورات وانترلوك بجميع الشوارع.





وشدد رئيس مدينة الغردقة علي ضرورة تشكيل لجنة لمتابعة أعمال النظافة والكابلات المكشوفة و التعديات والإشغالات، ورصد أى مخالفات، موضحا أن الجولات الميدانية تستهدف القضاء على بؤر المخلفات والشكل الذى يسيء لوجه المدينة.





وتابع رئيس المدينة عدد من الشواطئ بمنطقة الممشي وذلك للتأكيد على غلق الشواطئ، طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء، ووجه خلال مروره بالممشى، بالعمل على نظافته وتجميله، ليكون معدا لاستقبال المواطنين عقب الانتهاء من أزمة كورونا.





ومن جانب آخر كلف اللواء عاطف وجدي رئيس مدينة الغردقة تعليماته لمدير المتابعة الميدانية برئاسة المدينة بتحرير محضر بيئ واتخاذ الإجراءات القانونية لمحل بميدان ومبي لقيامه بإلقاء المخلفات بالطريق العام.