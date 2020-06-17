AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

رئيس مدينة الغردقة : تشكيل لجنة لأعمال النظافة والكابلات المكشوفة والإنارة

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 02:18 م
رئيس مدينة الغردقة
رئيس مدينة الغردقة
Advertisements

استكمل اللواء عاطف وجدي رئيس مدينة الغردقة جولاته الميدانية بشوارع مدينة الغردقة، وذلك للوقوف على الخدمات المقدمة للمواطنين، وشملت الجولة المرور على شارع ميدان ومبي لرفع كفاءة الميدان وتكثيفه بأعمال إنارة ومنطقة أبو عشره والتي تقوم بها المدينة من أعمال أسفلت وعمل بردورات وانترلوك بجميع الشوارع. 

وشدد رئيس مدينة الغردقة علي ضرورة تشكيل لجنة لمتابعة أعمال النظافة والكابلات المكشوفة و التعديات والإشغالات، ورصد أى مخالفات، موضحا أن الجولات الميدانية تستهدف القضاء على بؤر المخلفات والشكل الذى يسيء لوجه المدينة.

وتابع رئيس المدينة عدد من الشواطئ بمنطقة الممشي وذلك للتأكيد على غلق الشواطئ، طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء، ووجه خلال مروره بالممشى، بالعمل على نظافته وتجميله، ليكون معدا لاستقبال المواطنين عقب الانتهاء من أزمة كورونا.

ومن جانب آخر كلف اللواء عاطف وجدي رئيس مدينة الغردقة تعليماته لمدير المتابعة الميدانية برئاسة المدينة بتحرير محضر بيئ واتخاذ الإجراءات القانونية لمحل بميدان ومبي لقيامه بإلقاء المخلفات بالطريق العام.

 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حظر شم النسيم.. حواجز أمنية وغلق الشواطئ والكورنيش في الغردقة.. فيديو

رئيس مدينة الغردقة يشكل لجنة لمتابعة إلقاء المخلفات على الطرق الخارجية

غلق الطرق المؤدية للكورنيش بالغردقة

لليوم الثالث على التوالي.. غلق المحال التجارية والشواطئ والمتنزهات بالغردقة

حملات نظافة بشواطئ مرسى علم بالتزامن مع الإجراءات الوقائية من كورونا

حملات للمتابعة .. رفع 850 طن مخلفات رتش مبانى بالغردقة

ترشيحاتنا

كريم نجار: ارتفاع 5% في أسعار السيارات.. و100 ألف سيارة إجمالي السوق رقم مخيف

حكم من حلف على المصحف في شيء ورجع فيه .. أمين الفتوى يوضح

شاهد.. علي ربيع وسط عدد كبير من جمهوره

ارتفاع قياسي.. البرازيل تسجل نحو 35 ألف إصابة جديدة بـ كورونا في 24 ساعة

وافق الملك على طلبه.. قصة رفض الشيخ الشعراوي نقل مقام إبراهيم

خائف من كورونا.. الزمالك يقبل استقالة مدرب الفريق

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لو عايز تخس .. احذر تناول الجبن اللايت

حامل تكتشف إصابتها بنوع نادر من السرطان قبل ولادة طفلتها بيومين.. تعرف على قصتها

كريم نجار: ارتفاع 5% في أسعار السيارات.. و100 ألف سيارة إجمالي السوق رقم مخيف