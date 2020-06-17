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أخبار البلد

40 إجراء في السفر على مصر للطيران للوقاية من كورونا.. فيديو وانفوجراف

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 02:21 م
وزير الطيران
وزير الطيران
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نورهان خفاجي
نشرت الشركة الوطنية مصر للطيران علي صفحاتها الرسمية علي مواقع التواصل الاجتماعي والموقع الالكتروني egyptair.com فيديو توضيحي ومادة إرشادية للعملاء  تتضمن كافة الإجراءات الوقائية التي اتخذتها الشركة بالتعاون مع كافة الجهات المعنية للوقاية والحد من فيروس كورونا  خلال مراحل السفر المختلفة قبل وأثناء وبعد وصول الرحلة. 

وأكدت مصر للطيران، أن كافة المرافق المرتبطة بمنظومة العمل داخل مطارات الجمهورية والطواقم الجوية لمنظومة الطيران المدني تنفذ العديد من الاجراءات للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، ووفقا للتدابير الاحترازية التي حددتها وزارة الطيران المدني بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان ومنظمات الطيران الدولية.

وأعلن وزير الطيران المدني، قبل يومين، خلال مؤتمر صحفي استئناف الحركة الجوية إلى جميع المطارات المصرية، اعتبارا من أول يوليو الجاري، وفقا لضوابط واجراءات وقائية معينه أقرتها الدولة المصرية للحفاظ على سلامة الركاب القادمين والمسافرين

 وذلك بعد قرابة نحو ثلاثة أشهر من تعليق الطيران بمصر منذ مارس الماضي بسبب  أزمة فيروس كورونا المستجد.
40 إجراء في السفر على مصر للطيران للوقاية من كورونا.. فيديو وانفوجراف
40 إجراء في السفر على مصر للطيران للوقاية من كورونا.. فيديو وانفوجراف
40 إجراء في السفر على مصر للطيران للوقاية من كورونا.. فيديو وانفوجراف
40 إجراء في السفر على مصر للطيران للوقاية من كورونا.. فيديو وانفوجراف
40 إجراء في السفر على مصر للطيران للوقاية من كورونا.. فيديو وانفوجراف
40 إجراء في السفر على مصر للطيران للوقاية من كورونا.. فيديو وانفوجراف
40 إجراء في السفر على مصر للطيران للوقاية من كورونا.. فيديو وانفوجراف
40 إجراء في السفر على مصر للطيران للوقاية من كورونا.. فيديو وانفوجراف
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