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مرأة

للرجال والنساء.. نظام غذائي لزيادة الخصوبة وسرعة الحمل

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 03:36 م
صدى البلد
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رشا عوني
قدم الدكتور عمرو توفيق أخصائي التغذية العلاجية و السريرية ، مجموعة من النصائح الخاصة للرجال والنساء تساعد على زيادة الخصوبة والحمل بشكل اسرع .

وأوضح الدكتور عمرو توفيق في تصريحات ل صدى البلد، أن النظام الغذائى له علاقة مباشرة بالخصوبة وهرمونات الذكورة و الأنوثة ، وقدع مجموعة ذهبية من النصائح للجنسيين.. 

‎ تناول الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة
‎ تناول وجبة فطور أكبر
‎ تجنب الدهون غير المشبعة
‎ خفض الكربوهيدرات
‎ تناول كميات أقل من الكربوهيدراتالمكررة
‎ تناول المزيد من الألياف
‎ مبادلة مصادر البروتين


كما أوضح اخصائي التغذية العلاجية أن  النظم الغذائية الغنية بالدهون غير المشبعة والحبوب الكاملة والخضروات والفاكهه والأسماك ارتبطت بتحسين الخصوبة لدى كل من النساء والرجال .

و أظهرت الدراسات الحديثه أن كلا من الرجال والنساء الذين  يتناولون الفواكه والخضروات لديهم مستويات خصوبة أعلى من الذين لا يهتمون بتناولها بشكل جيد بالاضافه الى ذلك فإن تناول البروتين من مصادر نباتية يساعد النساء الذين يعانون من مشاكل التبويض .

وأشار إلى أن أن المشروبات المحلاه بالسكر وخاصه المشروبات الغازيه ومشروبات الطاقه تؤثر سلبا علي الخصوبه لدي الرجال والنساء بينما لا تؤثر عصائر الفاكهه الطبيعيه علي مستوى الخصوبه لكلاهما.

كما نصح بتناول الزنك لانه مفيد في الحفاظ على مستويات هرمون التستوستيرون الطبيعية. 

واوضح أن السيلينيوم يقلل من خطر العيوب الخلقية ويحسن من انخفاض عدد الحيوانات المنوية، وتناول الاكلات التى تحتوى علي الدهون المشبعه والتدخين له اثر سلبي علي الخصوبه لكل من الرجال والنساء .

ونصح  باستبدال البروتين الحيوانى بالبروتين النباتى في وجباتك اليوميه لأن تناوله له اثر فعال في زياده ورفع الخصوبه .
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