يحدث في المنيا.. رفع الإعلانات المخالفة وإزالة التعديات بأبو قرقاص

شدد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، على رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، بضرورة إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والبناء العشوائي وبدون ترخيص والمخالف لأحكام القانون 119 لسنه 2008، موكدًا أنه لا استثناءات في تطبيق القانون لأي بناء مخالف.







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قال المحافظ، ان هناك تكليفات مشددة من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، وبتوجيهات من وزير التنمية المحلية، لمنع وإزالة كافة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والبناء المخالف، والتعامل بمنتهى الشدة مع المخالفين، واتخاذ الإجراءات القانونية.





من جانبها ازالت الوحدة المحلية لمركز أبوقرقاص، 12 حالة تعد بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية على مساحة 12 قيراط و 18 سهم بقرية إتليدم التابعة للمركز، وتم تحرير 12 محضر، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.





وفي سياق آخر نفذت الوحدة المحلية بأبوقرقاص حملة مكبرة لرفع وإزالة الإعلانات المخالفة، لمنع استغلال أية مساحة إعلانية بدون وجه حق والمتابعة المستمرة لإزالتها ، حيث تم إزالة عدد من الإعلانات التجارية، ولافتات قماشية، ولافتات على أعمدة، وغيرها من الإعلانات المخالفة سواء لشروط الترخيص، أو إعلانات انتهى تعاقدها.