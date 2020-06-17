فودة يأمر رؤساء المدن بتوزيع كمامات واقية على عمال النظافة

امر اللواء خالد فودة محافظ

رؤساء المدن بتوزيع كمامات وقفازات واقية من فيروس

المستجد علي عمال النظافة بمجالس المدن ومتابعة ارتدائهم تلك الادوات الواقية.

وأوضح المحافظ إن المحافظة تلقت دعم من الجمعيات الاهلية لادوات الوقاية كما تم شراء عدد من كمامات واوقية زجاجية للمسئولين الذين يتعاملون مع الجمهور.