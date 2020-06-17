فودة يأمر رؤساء المدن بتوزيع كمامات واقية على عمال النظافة

امر اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء رؤساء المدن بتوزيع كمامات وقفازات واقية من فيروس كورونا المستجد علي عمال النظافة بمجالس المدن ومتابعة ارتدائهم تلك الادوات الواقية.
وأوضح المحافظ إن المحافظة تلقت دعم من الجمعيات الاهلية لادوات الوقاية كما تم شراء عدد من كمامات واوقية زجاجية للمسئولين الذين يتعاملون مع الجمهور.
جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة الذي عقد بديوان عام المحافظة بحضور اللواء نادر عشماوي السكرتير العام ورؤساء المدن ومديري العموم.
وشدد المحافظ علي منع دخول الموظفين الذين لا يرتدون كمامة للمصالح الحكومية والاستمرار في منح الإجازات الاستثنائية للمرضي والحوامل.
وشدد المحافظ علي ضرورة الاهتمام بلجان الثانوية العامة والتجهيز لها علي اعلي مستوي وإقامة مظلات لانتظار الطلاب وتوزيع مياه معدنية علي الطلاب والملاحظين وطالب رؤساء المدن بالبدء في توفير جميع احتياجات لجان امتحانات الثانوية العامة .
وناقش المحافظ مع رؤساء المدن الاستعداد لعودة السياحة إنهاء المشروعات القومية.
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