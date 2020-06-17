AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

أول عرض رسمي.. المقاولون العرب يكشف تفاصيل طلب الأهلي ضم طاهر محمد طاهر

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 11:45 م
طاهر محمد طاهر
طاهر محمد طاهر
Advertisements
محمد رشاد
أكد مجلس إدارة نادي المقاولون العرب، برئاسة محسن صلاح، تقديره واحترامه للنادي الأهلي ومجلس إدارته برئاسة محمود الخطيب، مشددًا على أن النادي يود توضيح بعض الحقائق بعد زيارة الأحمر بالجزيرة.


وكان اتحاد الكرة دعا الأندية إلى اجتماعات منفصلة على مدار 3 أيام من أجل مناقشة مصير مسابقة الدوري المصري واللائحة الجديدة.




وأكد محسن صلاح في بيان رسمي أصدره اليوم، أن زيارة الأهلي تأتي في إطار العلاقة الجيدة والتاريخية بين ناديي المقاولون العرب والأهلي وجاءت من أجل مناقشة بعض الملفات الخاصة بقرار عودة النشاط الرياضي في مصر واللوائح المرتبطة باتحاد الكرة في إطار التشاور المطلوب بين الأندية قبل اجتماع اللجنة الخماسية باتحاد الكرة مع رؤساء الأندية.


وقال صلاح إن المقاولون يمتلك بعض المقترحات والأفكار وكذلك الأهلي وكان من الجيد أن يتم فتح نقاش مثمر في ملفات ستفيد كرة القدم المصرية.


وأضاف رئيس المقاولون أنه تلقى على هامش الجلسة عرضا من محمود الخطيب لضم طاهر محمد طاهر لاعب المقاولون خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة وهو ما يعد أول تواصل بشكل مباشر من إدارة الاهلي لضم اللاعب وأبدى رئيس الأحمر مرونة في طلبه لضم اللاعب وتم الاتفاق على أن يتم دراسة العرض من كل جوانبه وفتح اتصال لمناقشة التفاصيل قبل إبداء الرأي النهائي خاصة أن الجلسة لم يكن معدا لها أن تشهد التفاوض حول طاهر.


ومن جانبه أكد محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة وعضو مجلس إدارة النادي أن عرض الأهلي بخصوص طاهر شمل بدائل مطروحة لإتمام الصفقة كان من ضمنها الحصول على اللاعب على سبيل الإعارة لمدة موسم أو موسمين أو وضع بنود تسويقية من الممكن الاتفاق عليها لاحقا كما تم عرض منح المقاولون أولوية لضم لاعبين من الأهلي.


وأضاف فتحي أن مجلس إدارة النادي سيناقش العرض مع اللاعب والجهاز الفني بقيادة عماد النحاس كما سيتم تحديد طلبات النادي المادية لعرضها على الأهلي وأن المقاولون سيكون حريصا على إعلان كافة المستجدات في حينها.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أخبار الرياضة.. مرتضى منصور يتحدى شوبير .. تفاصيل جلسة الخطيب مع فايلر

المقاولون العرب يحسم الجدل حول مفاوضات الأهلي لضم طاهر محمد طاهر ..فيديو

فيديوجراف| خليفة محمد صلاح يعلن شروطه على الأهلي والزمالك

كلها شائعات.. المقاولون العرب يرد على أنباء توقيع طاهر محمد طاهر للأهلي

المقاولون العرب: الأهلي لم يفاوضنا رسميًا لضم طاهر محمد طاهر

مصر للمقاصة: الخطيب لم يجبر رؤساء الأندية على التصوير مع درع نادي القرن

ترشيحاتنا

يوم أسود على السيادة الليبية.. الديهي عن زيارة وفد رسمي تركي إلى طرابلس

هي مش محتجاني..ادوارد يوجه رسالة لابنته على الهواء

أحمد موسى يشن هجوما على أحمد مكي: عامل فيها شريف وأنت تدافع عن مرسي الجاسوس

أستاذ صحة عامة: لا خوف من كورونا حال إرتداء الكمامة.. فيديو

بفستان مكشوف.. منة عرفة تثير الجدل بإطلالة جريئة

بشرى سارة..العمال المصريون في ليبيا بخير وتم القبض على المسيئين لهم

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

برسالة مؤثرة.. طليقة ماجد المصري في أول ظهور بعد إصابتها بفيروس كورونا

بـ 2 جنيه.. وصفات سريعة لتنظيف البايركس فى دقائق

لوك جديد.. زوجة تامر حسني تبهر الجمهور بأنوثتها