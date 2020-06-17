أول عرض رسمي.. المقاولون العرب يكشف تفاصيل طلب الأهلي ضم طاهر محمد طاهر

أكد مجلس إدارة نادي المقاولون العرب، برئاسة محسن صلاح، تقديره واحترامه للنادي الأهلي ومجلس إدارته برئاسة محمود الخطيب، مشددًا على أن النادي يود توضيح بعض الحقائق بعد زيارة الأحمر بالجزيرة.









وكان اتحاد الكرة دعا الأندية إلى اجتماعات منفصلة على مدار 3 أيام من أجل مناقشة مصير مسابقة الدوري المصري واللائحة الجديدة.

















وأكد محسن صلاح في بيان رسمي أصدره اليوم، أن زيارة الأهلي تأتي في إطار العلاقة الجيدة والتاريخية بين ناديي المقاولون العرب والأهلي وجاءت من أجل مناقشة بعض الملفات الخاصة بقرار عودة النشاط الرياضي في مصر واللوائح المرتبطة باتحاد الكرة في إطار التشاور المطلوب بين الأندية قبل اجتماع اللجنة الخماسية باتحاد الكرة مع رؤساء الأندية.









وقال صلاح إن المقاولون يمتلك بعض المقترحات والأفكار وكذلك الأهلي وكان من الجيد أن يتم فتح نقاش مثمر في ملفات ستفيد كرة القدم المصرية.









وأضاف رئيس المقاولون أنه تلقى على هامش الجلسة عرضا من محمود الخطيب لضم طاهر محمد طاهر لاعب المقاولون خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة وهو ما يعد أول تواصل بشكل مباشر من إدارة الاهلي لضم اللاعب وأبدى رئيس الأحمر مرونة في طلبه لضم اللاعب وتم الاتفاق على أن يتم دراسة العرض من كل جوانبه وفتح اتصال لمناقشة التفاصيل قبل إبداء الرأي النهائي خاصة أن الجلسة لم يكن معدا لها أن تشهد التفاوض حول طاهر.









ومن جانبه أكد محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة وعضو مجلس إدارة النادي أن عرض الأهلي بخصوص طاهر شمل بدائل مطروحة لإتمام الصفقة كان من ضمنها الحصول على اللاعب على سبيل الإعارة لمدة موسم أو موسمين أو وضع بنود تسويقية من الممكن الاتفاق عليها لاحقا كما تم عرض منح المقاولون أولوية لضم لاعبين من الأهلي.







