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رياضة

أسوان: لم نتفاوض مع حازم إمام.. لسنا حقل تجارب فهو لا يمتلك خبرات

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 11:32 م
حازم امام
حازم امام
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عمرو ابوبكر
قال مجدي سبالك، نائب رئيس نادي أسوان، إن نادي أسوان لم يفاوض حازم إمام كما ردد البعض في الآونة الأخيرة.

وأكد سبالك في تصريحات خاصة لبرنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "لم نفاوض حازم إمام فهو لا يمتلك الخبرات الكافية وأسوان ليس حقل تجارب لكي يفاوض حازم إمام".

وتابع: "يتم عرض علينا بعض الأسماء ولكننا لم نفاوض أي مدرب حتى الآن ولكن بداية الأسبوع المقبل سيشهد تطورا كبيرا في ذلك الملف".
 

وأتم: "هناك اجتماع يومي الخميس والجمعة على أن يكون حسم ملف المدير الفني يوم السبت وسيكون صاحب خبرات كبيرة وهي النقطة الأهم".
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