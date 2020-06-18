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رياضة

إسلام محارب يكشف تفاصيل نهائي أفريقيا الشهير أمام الترجي ..فيديو

الخميس 18/يونيو/2020 - 01:26 ص
اسلام محارب
اسلام محارب
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عمرو ابوبكر
أكد إسلام محارب، لاعب الأهلي السابق والجونة الحالي، أنه لم يشارك بصفة أساسية في بداية انضمامه إلى النادي الأحمر، لكنه نجح في حجز مكانه ضمن تشكيل الفريق مع تولي الفرنسي باتريس كارتيرون، مهمة تدريب الفريق.

وقال إسلام محارب، في تصريحات متلفزة عبر فضائية "أون تايم سبورت" مع الإعلامي إبراهيم فايق ببرنامج "جمهور الثالثة"، إنه لم يشارك في الموسم الأول مع النادي الأهلي؛ بسبب رؤية الكابتن حسام البدري.

وأضاف إسلام محارب، "البدري استخدمني كورقة بديلة في المباريات، ونجحت في المباريات التي شاركت فيها".

وتابع إسلام محارب "بعد الإصابات التي حصلت في الفريق، اعتمد علي الفرنسي باتريس كارتيرون بشكل أساسي، حيث أخبرني بأنني من العناصر المهمة في الفريق".

وأوضح إسلام محارب، "خسرنا نهائي بطولة أمم إفريقيا أمام الترجي التونسي بسبب الإرهاب من قبل الجماهير الذي وجدناه هناك والتعامل السيئ معنا". 

وأشار إسلام محارب، "في حال عدم خوضنا اللقاء في تونس كنا سنموت ولن نخرج من الملعب، الجميع شاهد ما حدث معنا هناك". 

وأكد إسلام محارب "خضنا المباراة النهائية خوفا على حياتنا، ولم نتوج باللقب في هذه النسخة لأسباب غير كروية".

وأردف إسلام محارب، "العديد من الأشخاص في الوسط الرياضي كانوا يحاربون الأهلي في الفترة التي وصل فيها إلى نهائي إفريقيا مع كارتيرون". 
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